Son Dakika Haberleri: D-100'ü kilitleyen kaza
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D-100'ü kilitleyen kaza

1 saat önce

100 Karayolu'nda Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sebze yüklü kamyonet, devrildi.

D-100 Karayolu'nda Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sebze yüklü kamyonet, devrildi. Şoförün hafif yaralandığı kaza nedeniyle D-100 karayolu bir süre kapandı.

Kaza, saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Sebze yüklü kamyon Esenyurt'taki Saadetdere Mevkii'ne geldiğinde sürücü direksiyon kontrolünü yitirdi. Yan yolda ilerleyen kamyonet yön tabelasını devirdikten sonra D-100 karayoluna girerek devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle trafik yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlanırken, D-100 karayolunun iki yönünde de uzun kuyruklar oluştu.

D-100'ü kilitleyen kaza

Beylikdüzü, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:43 Kaynak: DHA
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