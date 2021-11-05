Üye Girişi
D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR - Son Dakika

D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR

05.11.2021 11:04

İSTANBUL'da yaşayan çoğu kişinin varlığından bile habersiz olduğu Hasköy'de D-100 kara yolunun hemen yanındaki Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı harabeye dönmüş durumda.

İSTANBUL'da yaşayan çoğu kişinin varlığından bile habersiz olduğu Hasköy'de D-100 kara yolunun hemen yanındaki Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı harabeye dönmüş durumda. Kırım Savaşı'nı finanse ettiği gibi Osmanlı hazinesine borç veren ünlü Osmanlı bankeri Salomon Kamondo, aynı zamanda Osmanlı finans sisteminin de kurucusu. 1873 yılında Paris'te hayatını kaybeden Kamondo'nun cenazesi vasiyeti üzerine İstanbul'a getirilerek Hasköy Mezarlığı'nda önceden inşa ettirdiği anıt mezarda toprağa verildi. Kamondo'nun anıt mezarı şu an bakımsızlıktan çöplüğe dönmüş durumda. Tasarımıyla dikkat çeken anıt mezarı, evsizler ve uçucu madde bağımlıları da barınak olarak kullanıyor.

İstanbul'da yaşayan bir çok kişinin varlığından bile habersiz olduğu Hasköy'de D-100 Karayolu'nun hemen yanındaki Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı harabeye dönmüş durumda. Anıt, 19. yüzyılın en zenginlerinden olan 1781 yılında dünyaya gelen Salomon Kamondo'ya ait. Kırım Savaşı'nı finanse ettiği gibi Osmanlı hazinesine borç veren ünlü Osmanlı bankeri Salomon Kamondo, aynı zamanda Osmanlı finans sisteminin de kurucusu. Şirket-i Hayriye ve Dersaadet Tramvay Şirketi'ne ortaklıkları, Altıncı Daire-i Belediye'nin kuruluşuna verdikleri katkılar, en önemli girişimleri arasında Banker Sokak ve Bankalar Caddesi'ni birleştiren en bilindik şehir yapılarından biri olan Kamondo Merdivenleri de Salomon Kamondo tarafından inşaa ettirildi. Sekiz şeklinde, iki yönlü merdivenlerde birçok dizi ve film de çekildi. 1873 yılında Paris'te hayatını kaybeden Kamondo'nun cenazesi vasiyeti üzerine İstanbul'a getirilerek 14 Nisan 1873'te Hasköy Mezarlığı'nda önceden inşa ettirdiği anıt mezarda toprağa verildi.

ANIT MEZARIN İÇİ HARABEYE DÖNDÜ

1952 yılında D-100 karayolu, mezarlığın içinden geçince mermer taşları bile İtalya'nın Carrare bölgesinden getirilen görkemli anıt mezarı sahipsiz kaldı. Zaman içinde taşları çevredeki 'insan gücüyle' kırıldı, anıt mezarın içi harabeye döndü. Tasarımıyla dikkat çeken anıt mezarı, evsizler ve uçucu madde bağımlıları da barınak olarak kullanıyor.

"BURANIN DÜZENLENİP KAMONDO AİLESİNİN KATKILARINA YAKIŞACAK ŞEKLE GETİRİLMELİ"

Abraham Salomon Kamondo'yu anlatan araştırmacı Yazar Selçuk Eracun, "Abraham Salomon Kamondo ailesi engizisyon mağduru bir ailedir. Sefarad Yahudilerinden olan aile daha önce Venedik'e gidip sonra İstanbul'a gelmiştir. Kamondo, İstanbul'da iş adamı olup bankerlik konusunda işler beceren bir insandır. Bu aile Osmanlı'nın da faydalanacağı bir aile olmuştur. Kamondo, Türkiye'nin hala kullandığı birtakım yatırımların da yatırımcısıdır. Bunlardan en önemlisi Bankalar Caddesi'ne yaptırmış olduğu hanlardır. Serdar-ı Ekrem Caddesi'ndeki Kamondo ailesinin binası ve mimari estetiği ile dikkat çeken Kamondo merdivenleri de bu aile tarafından yaptırılmıştır. Kamondo'nun mezarı Paris'ten vasiyeti üzerine İstanbul'a getirilmiş ve Halıcıoğlu'nda defnedilmiştir. Aslında burası bir Yahudi mezarlığı. Bu alan zaman içerisinde kentin genişlemesi ve nüfusun artmasıyla birlikte atıl vaziyete gelmiştir. Kamondo, aslında bugün kullanmış olduğumuz toplu taşımanın yapı taşlarından birisi olan Şirket-i Hayriye'nin, tramvay yatırımcılığının ve bugün Beyoğlu 6. Daire olarak bildiğimiz yapının kuruluşunda çok büyük emek sarfetmiştir. Mezar tam yolun ortasında kalmakta ve yaya gelecek olan vatandaşların ziyaret etmesi için pek elverişli bir yer değil. Bakımsızlıktan dolayı mezarlığın aldığı kötü bir vaziyet de var. Buranın düzenlenip Kamondo ailesinin İstanbul'a yaptığı katkılara yakışacak şekilde ziyarete açılması kent için önemli olacaktır çünkü Kamondo ailesi bugün dünya çapında tanınıyor. Vasiyeti buraya gömülmekti bu alan düzenlenirse hakettiği değeri kazanacaktır"dedi.

"ŞOK OLDUM ÇOK BÜYÜK BİR AYIP"

Kamondo'nun mezarını ziyarete gelen Alfrant Masıs Bedrosıan karşılaştığı manzara karşısında hayrete düştüğünü dile getirdi. Bedrosıan, 'Burayı bu halde görünce şok oldum. Başka bir yer olsaydı herhalde kıyametler kopardı. Şok oldum çok büyük bir ayıp. Belediyenin buraya sahip çıkmaması üzücü. Bu adamların Osmanlı'ya bu kadar katkıları olmuştur, burası önemli"diye konuştu.

D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR
D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR
D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR
D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR
D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR
D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR
D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR
D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR
D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR
D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR
D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR
D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR
D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR
D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR
D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR

D-100 Karayolu, İstanbul, Osmanlı, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor 11:26 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:23 Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor İçişleri'nden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı, eldeki veriler çok sınırlı 11:15 İçişleri'nden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı, eldeki veriler çok sınırlı
MSB sosyal medyada paylaşılan 11:03 MSB sosyal medyada paylaşılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız 10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 10:42 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider 10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza 10:09 Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza

Son Dakika Haberleri
11:25 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor
11:24 Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı
11:22 Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı
11:09 Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı
11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor
10:56 Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı
10:55 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız
10:41 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak         
11:27
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı         
11:22
Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor         
11:09
Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı         
10:56
Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi: Ben sizler için burada öleceğim Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi: Ben sizler için burada öleceğim         
10:50
Yolda gördüğü arkadaşına Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı         
10:34
Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik         
10:24
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 11:39:31. #1.12#
SON DAKİKA: D-100'ÜN YANINDA HARABEYE DÖNMÜŞ ANIT MEZAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement