D-300 Karayolunda etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı - Son Dakika

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D-300 Karayolunda etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı
7 saat önce
Malatya'nın Darende ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
Malatya'nın Darende ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Malatya- Kayseri kara yolunun Gümüşlüdere mevkisinde bazı araçlar mahsur kaldı.
Darende Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, burada sürdürülen yol açma çalışmaları nedeniyle D-300 kara yolunu Kayseri istikametine kapattı.
Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:28 Kaynak: AA
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