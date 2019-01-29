D-400 Karayolunda Ters İstikamette Ölümüne Yolculuk
54 dakika önce
Antalya'da günde binlerce aracın geçiş yaptığı D-400 karayolunda ters yönde hızla ilerleyen araç karşıdan gelen sürücülere zor anlar yaşattı.
Antalya
'da günde binlerce aracın geçiş yaptığı D-400 karayolunda ters yönde hızla ilerleyen araç karşıdan gelen sürücülere zor anlar yaşattı. Karşısından gelen araçlara aldırış etmeden 1 buçuk kilometre yol giden otomobil sürücüsü kavşaktan tali yola dönüş yaptı.
Olay Antalya'nın Manavgat
ilçesinde yaşandı. Manavgat-Antalya D-400 karayolunda ters yönde hızla ilerleyen otomobil, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki araç sürücülerini zor durumda bıraktı. Diğer araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında son sürat yoluna devam eden beyaz renkli otomobil, yaklaşık 1 buçuk kilometre ters yönde ilerledikten sonra Gültepe
kavşağındaki trafik ışıklarında karşısından gelen araçlar durunca kavşakta tali yola girerek gözden kayboldu. Bir facianın yaşanmadığı o anları kaydeden sürücüler sosyal medya hesaplarından "Olamaz böyle bir şey bu neyin kafası" sözleriyle paylaştı. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:49 Kaynak: İHA
Toyota, Türkiye'de Dizel Otomobil Satışını Durdurdu
Kızına Yaptığı İşkenceyi "Bu Daha Fragman" Notuyla Paylaşan Anneye 10 Yıl Hapis İstendi
Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü
Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi