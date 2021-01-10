Kağıt toplayan genç yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosiklet böyle çarptı - Son Dakika

Kağıt toplayan genç yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosiklet böyle çarptı

10.01.2021 13:13

Kağıt toplayan genç yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosiklet böyle çarptı Çarpışmanın etkisi ile motosikletin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada Sakarya'nın Erenler ilçesi D-650 karayolunda kağıt toplayarak yolun karşısına geçmek isteyen kişiye motosikletin çarptığı kaza anı...

Kağıt toplayan genç yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosiklet böyle çarptı

Çarpışmanın etkisi ile motosikletin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesi D-650 karayolunda kağıt toplayarak yolun karşısına geçmek isteyen kişiye motosikletin çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 7 Ocak Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Adapazarı-Karasu duble yolu D-650 karayolu Erenler üst geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinde seyir halinde olan motosiklet, seyyar aracı ile birlikte kağıt toplayan ve yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan motosiklet metrelerce sürüklenirken, kağıt toplayan gençte aracı ile birlikte yola savruldu. Kazayı her iki tarafta hafif yaralı şekilde atlattı.

Kaza anı ise çevredeki bir marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kağıt toplayan gencin kaldırıma yaklaştığı anlarda motosikleti görüp kalakaldığı, daha sonra motosikletin gence çarptığı görülüyor. Çarpışmanın etkisi ile motosikletin sürüklenmesi ve kağıt toplayan gencinde yola düştüğü anlar, vatandaşların kazazedelerin yardımına koşması görüntülerde yer aldı.

Kağıt toplayan genç yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosiklet böyle çarptı
Kağıt toplayan genç yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosiklet böyle çarptı
Kağıt toplayan genç yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosiklet böyle çarptı
Kağıt toplayan genç yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosiklet böyle çarptı
Kağıt toplayan genç yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosiklet böyle çarptı
Kağıt toplayan genç yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosiklet böyle çarptı
Kağıt toplayan genç yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosiklet böyle çarptı

Sakarya, Ocak, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıt toplayan genç yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosiklet böyle çarptı - Son Dakika


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