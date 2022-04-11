D-650'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

D-650'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

11.04.2022 17:09

650'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Sakarya'nın Erenler ilçesi D-650 Karayolu'nda kamyonet ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

D-650'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesi D-650 Karayolu'nda kamyonet ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesi D-650 Karayolu Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 41 LN 821 plakalı otomobil ile sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 DYV 775 Ford marka kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

D-650'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
D-650'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
D-650'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
D-650'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
D-650'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
D-650'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
D-650'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YORUMLAR
500
İSLAHİYE'DE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI İSLAHİYE'DE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI AVCILAR'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 YARALI AVCILAR'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 YARALI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D-650'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Robert Lewandowski, Barcelona'ya gidiyor!
17:11 Ordu'da genç kadının sır ölümü! Polis başka bir olayla bağlantıyı araştırıyor
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:27:50. #1.12#
SON DAKİKA: D-650'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement