D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı

07.04.2022 21:08
D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı

Sakarya D-650 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan işçi servisi otobüs refüje çarptı.

Sakarya D-650 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan işçi servisi otobüs refüje çarptı. Kazda 3 kişi yaralandı, karayolunun her iki tarafında uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Geyve ilçesi D-650 Karayolu Karaçam Mahallesi Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 54 YV 425 plakalı işçi servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle karayolunun her iki tarafında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin, yaklaşık bir saat kontrollü olarak sağlandığı karayolunda ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. - SAKARYA

D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı
D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı
D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı
D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı
D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı
D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı
D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı

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Tragger, Sakarya, Kaza, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: D-650'de kontrolden çıkan işçi servisi refüje çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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