İbrahim Erkal'ın kızı büyüdü, genç kız oldu! Gören herkes aynı yorumu yapıyor

Aralarında ünlü isimler de var! Suç örgütüne operasyonda çok sayıda kişi emniyete çağrıldı

Kaza, Karasu ilçesi D-650 Karayolu Tepetarla mevkii Karasu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametine seyir halinde olan Yusuf İ. idaresindeki 54 E 7090 plakalı Kia marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necmi Yavuz idaresindeki motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Necmi Yavuz'un yakınları durumu öğrenince olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Yavuz'un cansız bedeni savcı incelemesi sonrasında hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › D-650'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.