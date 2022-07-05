D-650'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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D-650'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

05.07.2022 13:29

650'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti650 Karayolu'nda otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde trafik kazası meydana geldi.

D-650'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

SAKARYA Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada, metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü de yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi D-650 Karayolu Tepetarla mevkii Karasu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametine seyir halinde olan Yusuf İ. idaresindeki 54 E 7090 plakalı Kia marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necmi Yavuz idaresindeki motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Necmi Yavuz'un yakınları durumu öğrenince olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Yavuz'un cansız bedeni savcı incelemesi sonrasında hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-650'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-650'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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