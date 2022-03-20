D-650'de tır otomobile çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
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D-650'de tır otomobile çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı

20.03.2022 21:51
D-650'de tır otomobile çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Doğançay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Adapazarı yönüne seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 54 LR 203 plakalı tavuk yemi yüklü tır, önünde ilerlemekte olan C.K. idaresindeki 41 YL 427 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde yolcu olarak bulunan 1'i çocuk toplam 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeni ile Bilecik-Sakarya karayolu Doğançay mevkiinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Erkan Elgün/İHA)

D-650'de tır otomobile çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı
D-650'de tır otomobile çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı
D-650'de tır otomobile çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı
D-650'de tır otomobile çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı
D-650'de tır otomobile çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı
D-650'de tır otomobile çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı

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Kontrolden çıkan otomobil Tır'a arkadan çarptı: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil Tır'a arkadan çarptı: 2 yaralı Kırımızı ışıkla bekleyen otomobile tır çarptı: 1 yaralı Kırımızı ışıkla bekleyen otomobile tır çarptı: 1 yaralı Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel D-650'de tır otomobile çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: D-650'de tır otomobile çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
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