Son Dakika Haberleri: D-650 karayolu selden dolayı ulaşıma kapandı
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D-650 karayolu selden dolayı ulaşıma kapandı

24 dakika önce

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-650 karayolu, sel nedeniyle trafiğe kapandı.

D-650 karayolu selden dolayı ulaşıma kapandı, System.String[]
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-650 karayolu, sel nedeniyle trafiğe kapandı. Ulaşıma kapanan yol havadan da görüntülendi.

D-650 karayolu üzerindeki Sakarya- Bilecik yolu Geyve mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Aşırı yağış nedeniyle D-650 karayolunda su göleti oluştu. Toprak kayması nedeniyle Geyve istikameti ulaşıma kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Kapanan yolda oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:26 Kaynak: İHA
Geyve, Sakarya, Türkiye, 3. Sayfa
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