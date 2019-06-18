D-650 karayolu selden dolayı ulaşıma kapandı
24 dakika önce
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-650 karayolu, sel nedeniyle trafiğe kapandı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:26 Kaynak: İHA
'nin önemli geçiş güzergahlarından D-650 karayolu, sel nedeniyle trafiğe kapandı. Ulaşıma kapanan yol havadan da görüntülendi.
D-650 karayolu üzerindeki Sakarya- Bilecik
yolu Geyve
mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Aşırı yağış nedeniyle D-650 karayolunda su göleti oluştu. Toprak kayması nedeniyle Geyve istikameti ulaşıma kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Kapanan yolda oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi. - SAKARYA
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