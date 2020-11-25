D-650 karayolunda kaza, uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika

Bilecik D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonet yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Ramazan G. idaresindeki 16 EF 447 plakalı Renault marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araç yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler, kazazedenin yardımına koşarak durumu ekiplere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü çevredeki sürücülerin de yardımı ile araçtan çıkartıldı. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Ramazan G., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-650 karayolunda ise kaza sebebi ile trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, polis ekiplerince trafik belirli bir süre tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA