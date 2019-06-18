D-650 karayolunda su baskını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
46 dakika önce
Sakarya'nın Geyve ilçesinde aşırı yağış sonrasında yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
'nın Geyve
ilçesinde aşırı yağış sonrasında yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sakarya'da günlerdir devam eden yağış bugün etkisini arttırdı. Yağışlar sonrasında Geyve ilçesi D-650 karayolu göle döndü. Pamukova
istikametine giden sürücüler yolda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
(İHA)
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