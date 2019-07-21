Son Dakika Haberleri: D-650 karayolunda tomruk yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

D-650 karayolunda tomruk yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

3 dakika önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 karayolunda tomruk yüklü kamyonet devrildi.

D-650 karayolunda tomruk yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 karayolunda tomruk yüklü kamyonet devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Pamukova ilçesi Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 41 F 7211 plakalı tomruk yüklü kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Kamyonetteki ağaç tomruklar D-650 karayolunu tamamen kaplayarak yolu ulaşıma kapattı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ulaşıma kapanan yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü şekilde verildi. Ekiplerce temizlenen yol daha sonra tamamen ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı Babadan kaza yapan oğluna alkışlı sitem: Aferin size 400 bin TL değerindeki hayvanlarını TIR şoförüne kaptıran besici: Bulamazsak on yılım heba olur Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 13:08:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: D-650 karayolunda tomruk yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]