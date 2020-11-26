Son Dakika | D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika | D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

26.11.2020 14:45

Son dakika haberine göre - D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı Kazaya karışan sürücü: "Arkadan gelen araç çok süratliydi" Sakarya D-650 Adapazarı-Karasu duble yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

- D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kazaya karışan sürücü: "Arkadan gelen araç çok süratliydi"

SAKARYA - Sakarya D-650 Adapazarı- Karasu duble yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi D-650 Adapazarı-Karasu yolunda Poyrazlar Gölü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Karasu istikametine gitmekte olan Ahmet Hamdi B. idaresindeki 54 AAL 436 plakalı Doblo marka hafif ticari araç ve yabancı uyruklu Mohamad Sabrı A. idaresindeki 54 MA 1483 plakalı Mazda marka otomobil, Poyrazlar Gölü yönüne dönmek için yavaşlayarak sinyal verdi. Bu esnada arkadan gelmekte olan Halil İbrahim E. idaresindeki 34 RN 6744 plakalı Ford marka otomobil, 54 MA 1483 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan 54 MA 1483 plakalı otomobil ise önündeki 54 AAL 436 plakalı hafif ticari araca çarptı.

3 aracın karıştığı zincirleme kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen kazazedelerin yardımına koşarak durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada 54 MA 1483 plakalı otomobil içerisinde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 yabancı uyruklu kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar, hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Bir süre trafik tek şeritten sağlanırken araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Arkadan gelen araç çok süratliydi

Kazaya karışan 54 AAL 436 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Hamdi B., "Ben Fiat'ın sahibiyim. Misafir araç Poyrazlar'a doğru dönüş sinyalini verdi, ben onun gördüm sinyali verdiğini. Yol boştu ben arkadan gelen Fordu hiç görmedim, Ford çok süratliydi. Ford, misafir araca arkadan çarptı ve o şiddetle misafir araçta benim arabama çarptı. Kazada 2 tane kadın yaralandı" diye konuştu.

(OK-BCT-ÖK-Y)

Son Dakika | D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika | D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika | D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika | D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika | D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika | D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika | D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika | D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Adapazarı, Otomobil, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Asgari ücretle çalışıyorum" diyen başkan yardımcısının Maldivler'de çekilmiş fotoğrafları çıktı Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor
Son dakika: Ödemeler nasıl olacak? İstanbul'da okul servis ücretlerine düzenleme Son dakika: Ödemeler nasıl olacak? İstanbul'da okul servis ücretlerine düzenleme         
15:12
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Toplantı kayıt altına alınmasın" diyen müdüre yanıt: Rahatsızım diyen burayı terk edebilir         
15:01
Süper Kupa'daki Başakşehir-Trabzonspor maçı Katar'da oynanacak Süper Kupa'daki Başakşehir-Trabzonspor maçı Katar'da oynanacak         
14:59
Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor         
14:44
Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı         
14:33
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Ortaköy sahili açıklarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu Ortaköy sahili açıklarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu         
13:59
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak         
13:19
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor         
13:08
7 yıllık dostuna çıkan 13 milyonluk ikramiye kuponunu çalan kadının cezası belli oldu: 3 yıl 9 ay hapis yatacak 7 yıllık dostuna çıkan 13 milyonluk ikramiye kuponunu çalan kadının cezası belli oldu: 3 yıl 9 ay hapis yatacak         
13:05
Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak         
13:03
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak         
12:49
Seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu Seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu         
12:25
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 15:51:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei