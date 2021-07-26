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Otomobil, tıra arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil, tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

26.07.2021 13:18

Otomobil, tıra arkadan çarptı: 3 yaralı Meydana gelen kazada trafik durma noktasına geldi Kaza sonrası oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda seyir halinde olan yabancı plakalı otomobil, aynı istikamette giden...

Otomobil, tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Meydana gelen kazada trafik durma noktasına geldi

Kaza sonrası oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi

SAKARYA - Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan Sakarya- Bilecik D-650 karayolunda seyir halinde olan yabancı plakalı otomobil, aynı istikamette giden tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgede oluşan araç kuyruğu havadan da görüntülendi.

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Geyve ilçesi Örencik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinde Bilecik istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 VT 7771 plakalı tıra, Aytekin Ö. idaresindeki FX-300-YK yabancı plakalı Peugeot marka otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Aytekin Ö., isimleri henüz öğrenilemeyen 1 çocuk ve 1 kadın yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sonrasında D-650 Karayolu'nda trafik durma noktasına gelirken oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normal seyrine dönerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil, tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil, tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil, tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil, tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil, tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil, tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil, tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil, tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil, tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil, tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
Otomobil, tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Otomobil, Bilecik, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil, tıra arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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