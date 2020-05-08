D-650 yan yolunda iki kamyon kafa kafaya çarpıştı 1 ağır yaralı - Son Dakika

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D-650 yan yolunda iki kamyon kafa kafaya çarpıştı 1 ağır yaralı
6 saat önce
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde test sürüşüne çıkarılan hafriyat kamyonu ile market malzemeleri taşıyan kamyonun çarpıştı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde test sürüşüne çıkarılan hafriyat kamyonu ile market malzemeleri taşıyan kamyonun çarpıştı. Kamyon içerisinde sıkışan şoför itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
Kaza, Sakarya - Bilecik D-650 Karayolu Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi mevki yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, servisten test sürüşü için çıkarılan Ö.Y. idaresindeki 21 AAG 020 plakalı hafriyat kamyonu ile Ş.Y. idaresindeki 54 BHE 917 plakalı market malzemeleri taşıyan kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle market malzemeleri taşıyan kamyon refüjde bulunan direğe çarparak durabildi. Meydana gelen kazada market malzemeleri taşıyan kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu öğrenilen Ş.Y. Yenikent Devlet Hastanesine sevk edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:11 Kaynak: İHA
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