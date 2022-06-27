D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda biriken kum ve taşlar temizlendi

D-655 Batı Karadeniz Düzce- Zonguldak Bağlantı Yolu kısa süreli trafiğe kapatılarak, sağanak nedeniyle biriken kum taşlar temizlendi.
Yolun Çayağzı mevkisinde, Ereğli istikametinde sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından yolda kum ve taş parçalarının birikmesi nedeniyle Akçakoca Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışması esnasında yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Temizlik çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açılırken, jandarma ekipleri de bölgede güvenliği sağladı.
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