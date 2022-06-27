Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda biriken kum ve taşlar temizlendi - Son Dakika

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