D-655 karayolunda yol çalışması uzun kuyruk oluşturdu - Son Dakika

Düzce-Akçakoca- Zonguldak D-655 karayolu Çiçekpınar mevkiinde yaşanan çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle çalışma başlatılırken uzun araç kuyruğu oluştu.

D-655 Karayolu Akçakoca Çiçekpınar Köyü mevkii Düzce istikametinde sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Karayolları ekipleri bölgede hemen güvenlik önlemi alırken alanda çalışmada başlatıldı.

Düzce Valiliğinden yapılan uyarıda D-655 karayolu Akçakoca-Düzce istikameti Çiçekpınar Köyü mevkiinde yapılacak yol çalışması nedeniyle Saat 18.00'dan itibaren 1 saat trafiğe kapatılacağı Düzce istikametine araç geçişine müsaade edilmeyeceği bildirildi. Yol çalışması nedeniyle ise uzun araç kuyruğu oluştu. - DÜZCE