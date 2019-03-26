D-750 Kara Yolunda Genişletme Çalışmaları Yeniden Başladı

Kahramankazan-Ankara kara yolundaki (D-750) genişletme çalışmalarına yeniden başlandı.

Kahramankazan-Ankara kara yolundaki (D-750) genişletme çalışmalarına yeniden başlandı.



Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yaptığı açıklamada, yol genişletme projesinin tamamlanmasıyla ilçedeki yatırımların da artacağını belirtti.



Kahramankazan'ın yalnızca Ankara'da değil, Türkiye'de de önemli yeri bulunduğunu, sanayi kümelenmesine ev sahipliği yaptığına işaret eden Ertürk, "İlçemiz sınırları içerisinde büyüklü küçüklü 4 bine yakın üretim unsuru bulunuyor. İlçemizin nüfusu yaklaşık 53 bin olmasına karşın, 90 bine yakın sigortalı çalışan var. Ayrıca ilçemizde Ankara Lojistik Üssü, TAİ ve soda külü alanında üretim yapan dünya çapında bir de maden yer alıyor." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin, Kanal İstanbul'dan sonra ikinci en büyük yatırımı olacak Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile burada kurulacak TeknoHAB tamamlandığında çalışan nüfus sayısının daha da artacağını anlatan Ertürk, şunları kaydetti:



"Hali hazırda 60 bin kişi günübirlik başkentin çeşitli ilçelerinden buraya çalışmaya geliyor. Bu nedenle bu yol bizim için çok önemli. Kahramankazan'a ve bölgeye büyük katkıları olacak. Çok uzun yıllardır sabırsızlıkla beklediğimiz bir proje. Bu yol, ilçemizin refah seviyesini yükselteceği gibi bölgedeki yatırımların da artmasına önemli katkı sağlayacak."



Genişletme çalışmaları yeniden başlayan Kahramankazan-Ankara kara yolunun temeli, 18 Ağustos 2017'de dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılmıştı.



Yolun 28,4 kilometrelik bölümde gerçekleştirilecek genişletme çalışmaları kapsamında gidiş geliş ikişer şerit olan bölünmüş yol, üçer şeride çıkarılacak.



Toplam 370 milyon liraya mal olacak proje doğrultusunda 12 de köprülü kavşak inşa edilecek.



Ayrıca trafik ışıklarından da arındırılacak yolun tamamlanmasıyla akaryakıt ve zamandan tasarruf sağlanacak.

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