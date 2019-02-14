D-750 kara yolunda zincirleme kaza
1 saat önce
Bolu'da D-750 kara yolunda otomobil ve TIR'ların karıştığı kaza nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan yolda Ankara istikametinde trafik akışı sağlanmaya başladı.
Bolu
'da D-750 kara yolunda otomobil ve TIR'ların karıştığı kaza nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan yolda Ankara
istikametinde trafik akışı sağlanmaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:55
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