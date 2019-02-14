Son Dakika Haberleri: D-750 kara yolunda zincirleme kaza

D-750 kara yolunda zincirleme kaza

1 saat önce

Bolu'da D-750 kara yolunda otomobil ve TIR'ların karıştığı kaza nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan yolda Ankara istikametinde trafik akışı sağlanmaya başladı.

D-750 kara yolunda zincirleme kaza, System.String[]
Bolu'da D-750 kara yolunda otomobil ve TIR'ların karıştığı kaza nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan yolda Ankara istikametinde trafik akışı sağlanmaya başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:55 

Bolu, Ekonomi
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