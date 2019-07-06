D-8'de rota bilim ve teknolojiye döndü

D-8'de rota bilim ve teknolojiye döndüİSTANBUL,(DHA) ? D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün 22'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda açıklamada bulunan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato' Ku Jaafar Ku Shaari, örgütün bilim, teknoloji ve araştırma üzerine odaklandıklarını söyledi.Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye tarafından, üye ülkelerin ekonomik kalkınmalarını desteklemek amacıyla kurulan D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruluşunun 22'inci yıl dönümünü düzenlenen bir resepsiyon ile kutladı.Programa Türkiye Cumhuriyeti bakanlıklarından temsilciler, D-8 üye ülkeleri büyükelçilikleri, konsoloslukları ile birlikte İstanbul'da bulunan diğer tüm ülke konsoloslukları temsilcileri, bölgesel, uluslararası kurum ve kuruluş temsilcileri, üniversitelerden akademisyenler katılım sağladı.D-8 tanıtım videosu gösterimi ile başlayan program D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato? Ku Jaafar Ku Shaari'nin açılış konuşmasıyla devam etti. Genel sekreter konuşmasında örgütün tarihi, kuruluş aşamaları, önemli dönüm noktaları ve şu anki mevcut faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Büyükelçi, D-8'in ekonomik bir güç konumuna geldiğini gösteren bazı ekonomik veriler paylaştı. Ayrıca, D-8'in üzerinde odaklandığı ve faaliyetlerini yürüttüğü ana faaliyet alanları ile birlikte, bu alanlarda gerçekleştirdiği ve üzerinde hala çalıştığı projeler hakkında da bilgiler sundu. Ku Jaafar Ku Shaari bunların yanı sıra hem yerel hem de uluslararası bağlamda, özel ve kamu kurumlarıyla olan ikili ilişkilerin de önemli düzeyde kurulduğunu ve geliştirildiğini belirtti.KARŞILIKLI PROJELER SUNULUYORDemirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Ku Jaafar Ku Shaari, 'D-8 olarak 22 yılı geride bıraktık. Bu bizim için büyük bir başarı. Sadece kurumumuz değil üye ülkeler de şu ana kadar yaptıkları ve ulaşacakları başarının en üst seviyesine gelmiş durumdalar. Her konuda bize destek oluyorlar. Üzerinde çalıştığımız projelerde de her zaman bizi desteklemekteler. Bunun da karşılıklı olarak meyvesini alacağımızı ümit ediyoruz' dedi.Üye ülkeler arasındaki ilişkileri değerlendiren Ku Jaafar Ku Shaari, 'Üye ülkeler daha önce olmadığı kadar bize destek vermekteler. Şu ana kadar üzerinde çalıştığımız projelerde bunu görmekteyiz. Onlar tarafından bize iletilen projeler de mevcut. Sürekli D-8 tarafından değil, onlardan da bazı girişimler, proje teklifleri oluyor. Bu güzel bir atılım. Bu ülkelerin ilişkilerini geliştirmesinde fayda sağlayacaktır. Özellikle bilim, teknoloji ve araştırma üzerine odaklanmış durumdayız. Projeleri bu alanda yürütmekteyiz. Üye ülkelerden de bu konuda destek görmekteyiz' ifadelerini kullandı.Ku Jaafar Ku Shaari, D-8'in diğer kurumlar tarafından da destek gördüğünü belirterek, bunu değerlendirdiklerini söyledi. İş birlikleri üzerinde çalıştıklarını kaydeden Genel Sekreter, bunları geliştirmek için uğraştıklarını bildirdi. D-8'in geleceğini parlak gördüğünü de sözlerine ekleyen Ku Jaafar Ku Shaari, 'Ümit ediyorum kiD-8 daha iyi yerlere gelecektir' dedi.İLİŞKİLER D-8 İLE DAHA DA GÜÇLENECEKD-8 Dönem Başkanı Türkiye'yi temsilen Dış İşleri Bakanlığı'ndan Çoklu Ekonomik İlişkiler Direktör Yardımcısı Mustafa Osman Turan ise, 'Türkiye D-8'in kurucularından ve ev sahipliğini de yapıyor. Şu anda da dönem başkanlığını yürütüyor. Dolayısıyla bu önemli örgütün daha da ileriye gitmesi ve şu ana kadar yaptığı önemli çalışmaları geliştirmesi için elimizden gelenin yapıyoruz. Özellikle ticaret, turizm, ulaştırma gibi sektörlerde örgütün önemli faaliyetleri var. 22'inci yılımızda da bu başarıları kutluyoruz. D-8 dünyanın en önemli gelişmekte olan ülkelerini bir araya getiriyor. Bunların Müslüman nüfuslarının olması da bizim için çok değerli. Dolayısıyla biz bu ülkelerle yakın bağlarımızı D-8 bünyesinde geliştirmeye devam edeceğiz' şeklinde açıklamada bulundu.Program sonunda, D-8 Genel Sekreteri ve D-8 üye ülke temsilcilerinin katıldığı pasta kesme seremonisi düzenlendi.(Tür: İstanbul)