Son Dakika Haberleri: D-8'de rota bilim ve teknolojiye döndü
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D-8'de rota bilim ve teknolojiye döndü

27 dakika önce

konuşan Ku Jaafar Ku Shaari, "D-8 olarak 22 yılı geride bıraktık. Bu bizim için büyük bir başarı. Sadece kurumumuz değil üye ülkeler de şu ana kadar yaptıkları ve ulaşacakları başarının en üst seviyesine gelmiş durumdalar.

D-8'de rota bilim ve teknolojiye döndü, System.String[]


konuşan Ku Jaafar Ku Shaari, "D-8 olarak 22 yılı geride bıraktık. Bu bizim için büyük bir başarı. Sadece kurumumuz değil üye ülkeler de şu ana kadar yaptıkları ve ulaşacakları başarının en üst seviyesine gelmiş durumdalar. Her konuda bize destek oluyorlar. Üzerinde çalıştığımız projelerde de her zaman bizi desteklemekteler. Bunun da karşılıklı olarak meyvesini alacağımızı ümit ediyoruz" dedi.
Üye ülkeler arasındaki ilişkileri değerlendiren Ku Jaafar Ku Shaari, "Üye ülkeler daha önce olmadığı kadar bize destek vermekteler. Şu ana kadar üzerinde çalıştığımız projelerde bunu görmekteyiz. Onlar tarafından bize iletilen projeler de mevcut. Sürekli D-8 tarafından değil, onlardan da bazı girişimler, proje teklifleri oluyor. Bu güzel bir atılım. Bu ülkelerin ilişkilerini geliştirmesinde fayda sağlayacaktır. Özellikle bilim, teknoloji ve araştırma üzerine odaklanmış durumdayız. Projeleri bu alanda yürütmekteyiz. Üye ülkelerden de bu konuda destek görmekteyiz" ifadelerini kullandı.
"D-8'İN GELECEĞİ PARLAK"
Ku Jaafar Ku Shaari, D-8'in diğer kurumlar tarafından da destek gördüğünü belirterek, bunu değerlendirdiklerini söyledi. İş birlikleri üzerinde çalıştıklarını kaydeden Genel Sekreter, bunları geliştirmek için uğraştıklarını bildirdi. D-8'in geleceğini parlak gördüğünü de sözlerine ekleyen Ku Jaafar Ku Shaari, "Ümit ediyorum ki D-8 daha iyi yerlere gelecektir" dedi.
İLİŞKİLER D-8 İLE DAHA DA GÜÇLENECEK
D-8 Dönem Başkanı Türkiye'yi temsilen Dış İşleri Bakanlığı'ndan Çoklu Ekonomik İlişkiler Direktör Yardımcısı Mustafa Osman Turan ise, "Türkiye D-8'in kurucularından ve ev sahipliğini de yapıyor. Şu anda da dönem başkanlığını yürütüyor. Dolayısıyla bu önemli örgütün daha da ileriye gitmesi ve şu ana kadar yaptığı önemli çalışmaları geliştirmesi için elimizden gelenin yapıyoruz. Özellikle ticaret, turizm, ulaştırma gibi sektörlerde örgütün önemli faaliyetleri var. 22'inci yılımızda da bu başarıları kutluyoruz. D-8 dünyanın en önemli gelişmekte olan ülkelerini bir araya getiriyor. Bunların Müslüman nüfuslarının olması da bizim için çok değerli. Dolayısıyla biz bu ülkelerle yakın bağlarımızı D-8 bünyesinde geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.
Program sonunda, D-8 Genel Sekreteri ve D-8 üye ülke temsilcilerinin katıldığı pasta kesme seremonisi düzenlendi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:51 Kaynak: DHA
Türkiye, D 8, Güncel
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