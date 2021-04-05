D-8 dışişleri ve ticaret bakanları, kalkınma için iş birliği vurgusu yaptı - Son Dakika

D-8 dışişleri ve ticaret bakanları, kalkınma için iş birliği vurgusu yaptı

05.04.2021 14:41
D-8 dışişleri ve ticaret bakanları, kalkınma için iş birliği vurgusu yaptı, System.String[]

8 İş Forumu'na katılan üye ülke dışişleri ve ticaret bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemi ve sonrası ile kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için iş birliğine işaret etti.

D-8 İş Forumu'na katılan üye ülke dışişleri ve ticaret bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemi ve sonrası ile kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için iş birliğine işaret etti.

10'uncu D-8 Dakka Zirvesi kapsamında çevrim içi düzenlenen D-8 İş Forumu'na Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, Bangladeş Ticaret Bakanı Tipu Munshi, Endonezya Ticaret Bakan Yardımcısı Jerry Sambuga, D-8 Genel Sekreteri Dato Ku Jaafar Ku Shaari ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda konuşmacı katıldı.

TOBB'un iş forumu kapsamında D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları dönem başkanlığı görevini Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonuna (FBCCI) devredeceğini belirten Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için D-8 ülkelerinin iş birliğine vurgu yaptı.

Momen, Bangladeş'in ulusal planına aldığı kapsayıcı kalkınma ile düşük gelirli ülkeler sınıfından düşük orta gelirli ülkeler sınıfına yükseldiğini belirterek "Bangladeş, canlı bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve fırsatlar ülkesi." dedi.

Ekonomideki belirsizliğin de altını çizen Momen, "4. sanayi devrimi dönemindeyiz ve geleneksel sanayi çok hızlı dönüşüyor. İş dünyasının hedefi de hızlı şekilde gelişime ayak uydurabilmek. Sadece büyük olmak değil aynı zamanda birçok aktörle çalışmak önemli. İş insanları da iş birliği ve bağlantılı olma baskısı hissediyor." diye konuştu.

Momen, D-8 tüzüğünün üye ülkeler arasında güçlü iş birliği vurgusu yaptığını dile getirdi.

"D-8'in dünyanın en büyük 3. ekonomisi olma potansiyeli var"

Endonezya'nın D-8 ile ilgili düşüncelerini paylaşan Endonezya Ticaret Bakan Yardımcısı Sambuga, şunları söyledi:

"D-8 ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası 4 trilyon dolarken, üye ülkeler arasındaki ticaret 110 milyar dolar. İhracat potansiyeline baktığımızda 700 milyar dolar olduğunu görüyoruz. D-8'in dünyanın en büyük 3. ekonomisi olma potansiyeli var. Fakat şu anda 20 yıllık tarihine rağmen ticarette yeterince performans sergilenmediğini görüyoruz."

D-8 arasında somut iş birliğinin Kovid-19 salgını döneminde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sambuga, "Küresel belirsizlik ve eşitsizliğin yaşandığı bir durumda, bizim portföylerimizde çeşitlendirme yapmamız gerekiyor. Stratejik ortaklığımızı daha da güçlendirirsek, daha fazla iş fırsatları yaratabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Sambuga, salgının ekonomideki hassasiyetleri ortaya çıkardığına işaret ederek "Pek çok ülkenin tedarik zincirlerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Endonezya, başka ülkelerle daha fazla iş birliği yapmak ve dayanıklı şekilde ekonomisini toparlamak istiyor." diye konuştu.

D-8 içi ticaretin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Sambuga, üyelerin karşılıklı ticareti kolaylaştırmak için çaba sarf etmesi, ticaretteki engelleri kaldırması ve tarifelerin azaltılması çağırısında bulundu.

Sambuga, üye ülkeler arasında salgın sonrası için ticaret anlaşmalarının yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Koordineli çalışırsak D-8 içinde salgının etkilerini azaltacağımızı düşünüyorum"

Bangladeş Ticaret Bakanı Munshi de konuşmasında, salgının küresel ekonomiyi vurduğunu belirterek "Ancak koordineli şekilde çalışırsak D-8 içinde salgının etkilerini azaltacağımızı düşünüyorum. D-8'in bir sonraki dönem başkanı olan Bangladeş Başbakanı, Kovid-19'un sebep olduğu olumsuzlukların D-8 platformunun etkin şekilde işlev görmesiyle aşılabileceğine inanıyor." ifadelerini kullandı.

FBCCI dönem başkanlığında üye ülkeler arasında ticaretinin artırılması, KOBİ'lerin desteklenmesi, girişimciliğin artırılması ve turizmin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütüleceğini söyleyen Munshi, "Önümüzdeki günlerde birtakım inovasyonların getirdiği zorluklarla karşılaşacağız. Yapay zeka ve blok zinciri gibi teknolojik gelişmeler, birtakım sınamalar önümüze koyacak. Bunlara hazır olmalı ve fırsata çevirmeliyiz." diye konuştu.

Munshi, salgın sonrası teşvik ve yasal düzenlemeler için D-8 ülkelerinin başarılı uygulamaları paylaşmaları gerektiğini de kaydetti.

Bangladeş, Endonezya, Türkiye, D 8, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel D-8 dışişleri ve ticaret bakanları, kalkınma için iş birliği vurgusu yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı MHP'de Montrö bildirisine imza atan eski vekil Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi MHP'de Montrö bildirisine imza atan eski vekil Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz         
15:42
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange         
15:18
5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi         
14:51
Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü         
14:30
Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var         
14:13
Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi         
14:06
Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım         
13:34
Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış         
12:51
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek         
12:38
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 15:57:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: D-8 dışişleri ve ticaret bakanları, kalkınma için iş birliği vurgusu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei