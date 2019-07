D-8 Genel Sekreteri: "D-8'in geleceğini çok parlak görüyorum"

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün 22'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato' Ku Jaafar Ku Shaari, D-8'in geleceğini çok parlak gördüğünü belirtirken, şu anda bilim, teknoloji ve araştırma üzerine odaklandıklarını söyledi.D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün 22'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon programı, İstanbul 'da bir otelde gerçekleşti. Programa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu , bakanlıklarından temsilciler, D-8 üye ülkeleri büyükelçilikleri ve konsoloslukları ile birlikte İstanbul'da bulunan diğer tüm ülke konsoloslukları temsilcileri, bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluş temsilcileri, basın kuruluşları temsilcileri ve üniversitelerden akademisyenler katıldılar. Resepsiyon programı, D-8 tanıtım videosu gösterimi ile başladı ve sonrasında D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato' Ku Jaafar Ku Shaari ve Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan 'ın açılış konuşmaları ile devam etti.D-8 Genel Sekreteri konuşmalarında, misafirlere programa katılımlarından dolayı teşekkür ederken, Dış İşleri Bakanlığı'na da D-8 e sağlamış oldukları yeni ofis için teşekkürlerini iletti.22'nci yılı geride bıraktıklarını belirten D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato' Ku Jaafar Ku Shaari, "D-8 olarak düzenlediğimiz ilk geleneksel program. Bu, bizim için gerçekten büyük bir başarı. Sadece kurumumuz değil, D-8'e üye ülkelere de şu ana kadar yaptıkları ve ulaşacakları başarının en üst seviyesi. Bunun için daha da çabalıyorlar. Yapmış olduğumuz her faaliyette bize destek olmaya çalışıyorlar. Üzerinde çalıştığımız projelerde her zaman bizi desteklemekteler. Bunun da karşılıklı olarak meyvesini alacağımızı ümit ediyoruz" dedi."Şu anda bilim, teknoloji ve araştırma üzerine odaklanmış durumdayız"D-8 ülkeleri arasında ekonomik ilişkiyi değerlendiren Shaari, "Şu an üye ülkeler, daha önce olmadığı kadar bize destek vermekteler. Şu ana kadar planladığımız projelerde onu görmekteyiz. Halihazırda üye ülkelerin bakanlıkları tarafından tarafımıza iletilmiş olan projeler de mevcut. Sadece D-8 örgütü tarafından değil, üye ülkeler tarafından da tarafımıza girişimlerde ve proje tekliflerinde bulunuyor. Aslında bu güzel bir atılım. Üye ülkelerin birbirleriyle ilişkileri gelişmesine fayda sağlayacaktır. Şu anda bilim, teknoloji ve araştırma üzerine odaklanmış durumdayız. Projelerimizi bu alanda yürütmekteyiz. Üye ülkelerden bu konuda destek görmekteyiz" şeklinde konuştu."D-8'in geleceğini çok parlak görüyorum"D-8'in sadece üye ülkeler tarafından değil, diğer uluslararası kurumlardan destek gördüğünü ve tanınmaya başladığını bildiren Shaari, "Biz de bunu değerlendiremeye çalışıyoruz. Yalnızca ülkeler arasında değil, diğer uluslararası kurum, kuruluşlar ve devletler arasında da bazı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. İşbirlikleri üzerinde çalışıyoruz. Kat etmemiz gereken yol çok. Bunun için sıkı çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Projeler gerçekleşirse D-8'in geleceğini çok parlak görüyorum. Ümit ediyorum ki D-8 daha iyi yerlere gelecektir" diye konuştu."Ticaret, turizm, ulaştırma gibi sektörlerde örgütün önemli faaliyetleri var"Mustafa Osman Turan ise şöyle konuştu: " Türkiye , D-8'in kurucularından ve şu anda da dönem başkanlığını yürütüyor. Dolayısıyla bu önemli örgütün daha da ileriye gitmesi ve bu zamana kadar yaptığı önemli çalışmaları geliştirmesi için dönem başkanı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle ticaret, turizm, ulaştırma gibi sektörlerde örgütün önemli faaliyetleri var. 22'nci yılımızda da bu başarıları kutluyoruz. D-8, dünyanın en önemli gelişmekte olan ülkelerini bir araya getiriyor. Bu ülkelerin Müslüman nüfusu olması bizim için çok değerli. Bu ülkelerle çok yakın bağlarımız var. Budan sonra bu bağları D-8 bünyesinde de geliştirmeye devam edeceğiz".Program sonunda, D-8 Genel Sekreteri ve D-8 üye ülke temsilcilerinin katıldığı pasta kesme seremonisi düzenlendi.D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü diğer adıyla D-8; Bangladeş Mısır , Endonezya, İran Pakistan ve Türkiye tarafından, üye ülkelerin ekonomik kalkınmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş hükümetler arası bir kuruluş olarak çalışıyor. - İSTANBUL