D-8 Ülkeleri Arasında Milli Paranın Kullanılması Oldukça Avantajlı Olacak"

8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, D-8 ülkelerinin D8P Card ile yerel para birimlerini kullanarak ticaret yapabileceğini açıkladı.

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, D-8 ülkelerinin D8P Card ile yerel para birimlerini kullanarak ticaret yapabileceğini açıkladı. Türkiye'nin, kur dalgalanmaları ve spekülatif ataklara karşı kendini koruması için pazarlarını çeşitlendirmesi ve yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Beyhan İncekara, "Bunları yaparken de milli paraların kullanılması ülkeler için oldukça avantajlı olacaktır" dedi.



Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkeler arasında dolar yerine yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card'ın geliştirildiğini açıklamıştı. Bu sayede ise D-8 ülkelerinin D8P Card ile yerel para birimlerini kullanarak ticaret yapabileceği belirtilmişti.



Konuyu değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Uluslararası Ticaret Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Beyhan İncekara, doların 2019 yılında da güçlü olacağını, iktisadi birliklerin yerel parayla ticaret yapmasının, ülkeleri spekülatif ataklara karşı koruduğunu ve kur dalgalanmalarından daha az etkilenmesini sağladığını belirtti.



"DOLAR 2019 YILINDA DA GÜÇLÜ PARA OLACAK"



Ticaret savaşlarının gündemde olduğu bu dönemde ülkelerin kendilerine koruma kalkanı oluşturmaya başladığının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi İncekara, "Çünkü ABD'nin Çin'e uygulayacağı yaptırımların tekrar başlayıp başlamayacağı veya ticaret savaşlarının hangi şiddette yaşanacağı uluslararası ticaretin seyri için oldukça önemli. Dolar 2019 yılında da güçlü para olacak. Dolardaki dalgalanmalardan kendini korumak isteyen ülkeler milli paralarla ticaret yapmaya başladı ve bunu daha da geliştireceklerdir. Türkiye'nin daha önce Azerbaycan ve İran ile milli paralar üzerinden ticaret yapması söz konusuydu. Buna ilave olarak son gelişme ise D-8 ülkeleri arasında yerel para ile ticaret yapılacak olması oldu" dedi.



"YEREL PARAYLA YAPILAN TİCARET SPEKÜLATİF ATAKLARA KARŞI KORUYOR"



D-8'de yer alan ülkeler arasında Türkiye'nin ön plana çıktığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi İncekara, "D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Shaari, D-8 Ödeme Kartı (D8P Card) projesiyle üye devletlerin ticarette kendi para birimlerini kullanacağını, bu konuda merkez bankaları işbirliğiyle bir takas merkezi oluşturulacağını açıkladı. 1997 yılında Necmettin Erbakan önderliğinde 8 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası bir organizasyon olan D-8'de Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır ve Nijerya bulunuyor" dedi.



Dr. Öğr. Üyesi İncekara, ayrıca uygulanacak olan bu yöntemin, anti dolarizasyon adımları olarak hayata geçirildiğini; ülke, bölge veya iktisadi birliklerin yerel parayla ticaret yapmasının, ülkeleri spekülatif ataklara karşı koruduğunu ve kur dalgalanmalarından daha az etkilenmesini sağladığını da sözlerine ekledi.



"ENERJİ ALANINDA DA ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİ YAPILACAK"



D-8 ülkelerinin ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşmış olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi İncekara, konuşmasını şöyle noktaladı:



"D-8 ülkeleri ticareti yerel para birimleriyle D8P Card denen ortak bir para birimiyle gerçekleştirecektir. D-8 ülkeleri arasında yerel paralarla yapılacak olan ticaretin önemi, dış ticaret hacimlerine bakıldığında anlaşılıyor. D-8 kurulduğunda, ülkeler arasındaki ticaret hacmi 14 milyar dolardı. Bugün 100 milyar dolara ulaşmış durumda. Ticaret, tarım, sanayi ve ulaştırma gibi birçok alanda D-8 ülkeleri arasında iş ilişkileri bulunuyor. Ayrıca 2019 yılında bu ülkelerle enerji alanında oldukça önemli iş birliklerinin yapılacağı söyleniyor. Bu durumda var olan ticaret hacminin de kullanılması gerekiyor. Türkiye'nin, kur dalgalanmaları ve spekülatif ataklara karşı kendini koruması için pazarlarını çeşitlendirmesi ve yeni pazarlara yönelmesi gerekiyor. Bunları yaparken de milli paraların kullanılması ülkeler için oldukça avantajlı olacaktır." - İstanbul

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