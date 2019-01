D-8 Ülkeleri Ticareti "D8p Card" ile Yapacak (1) - İstanbul

Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildiğini belirterek, "Bu kart ile tüm üye...

GÜLSÜM İNCEKAYA - Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildiğini belirterek, "Bu kart ile tüm üye ülkeler kendi aralarında yaptığı ticaret ve diğer her türlü alışverişte yerel para birimleri ile ödeme yapabilme imkanına kavuşacak." dedi.



D-8 ile Anadolu Ajansı (AA) arasında iş birliği protokolü imza töreni kapsamında İstanbul'a gelen Shaari, AA muhabirine D-8'in 2018 yılı faaliyetleri ve gelecek yıl hayata geçirecekleri havalimanları ağı, vizesiz seyahat ve D8P Card projelerini anlattı.



Shaari, D-8'in, eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde 1997'de kurulduğunu hatırlatarak, 20 yılda hedefledikleri birçok şeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.



D-8'i kurduklarında 20 yıllık özel bir harekat planı hazırladıklarını ifade eden Shaari, "2018 yılı sonu itibarıyla üye ülkeler olarak özellikle 6 önemli konuda birlikte çalıştık. Ticaret endüstrisi, tarım, gıda güvenliği, ulaşım, enerji ve turizm gibi alanlarda üye devletlerle bakanlar seviyesinde birçok toplantı yaptık ve çok başarılı çalışmalara imza attık. Eksik kalan alanlarda bitirmemiz gereken birtakım konular var. Onlar üzerinde de çalışmalar yapıp bir an önce sonuca bağlamak istiyoruz. 2019 yılında üye ülkeler arasında özellikle enerji sektöründe iş birliğini çok ciddi şekilde hedefliyoruz. Enerji kaynaklarının üye ülkelere dağıtılması ve iletilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.



Sivil havacılık ve deniz yolu taşımacılığı konularında birtakım çalışmalar yapmayı planladıkları bilgisini paylaşan Shaari, şu bilgileri verdi:



"Turizm, çalışma yapmayı planladığımız potansiyel alanlardan birisi. Umuyoruz ki 2019'da, imzaladığımız Tercihli Ticaret Anlaşması/Preferantial Trade Agreement' (PTA) doğrultusunda meyvelerini toplarız. Ayrıca üye devletler arasında varılan gümrük anlaşmasıyla da bu tercihli ticaret faaliyetlerinin devam etmesini istiyoruz. 2018 yılında genel sekreterlik görevini almış biri olarak, geçen yıl yaptığımız faaliyetleri, girişimleri, 2019 yılında birçok alana yayarak genişletmeyi planlıyoruz.



2018'de bunu kısmen başarabildiğimizi düşünüyorum. Geçen yıl 3 Kasım'da konu ile ilgili odalar birliği kurduk. Şu an bu birlik kendi genel kurulunu kurdu. TOBB çok fikir ve strateji ile geldi. Bu birlik ilk zirve toplantısını Malezya'da yapmaya karar verdi. Biz bu birliğe 'endüstriyel sanayi anlaşması' diyoruz. Örneğin, bakım, onarım ve modifikasyon merkezi olan ve Türk Hava Yolları'na bağlı Turkish Technic Şirketi ile bu alanda bazı çalışmalar yapmaya başladık bile. Bunun ile birlikte üye ülkelerde bulunan diğer şirketler de her konuda fikir üreterek kurulacak olan bölgelerde teknolojik çalışmalara katılabilecek."



"Sabiha Gökçen seçilmiş havalimanı"



Shaari, dünyadaki yoksulluk sorununun çözümü noktasında üye ülkelerle birlikte birtakım çalışmalar yürüttüklerini aktardı.



Sosyal yardımlar konusunda D-8 üye ülkelerinden Nijerya'nın büyük bir destek vererek kendilerine bir bina tahsis ettiğini anlatan Shaari, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sosyal yardımlar noktasında üye ülkelerle iş birliği içinde olacağız. Bu konuyla ilgili çok mutlu ve umutluyum. Çünkü gecen yıl sonu Nijerya'daydım ve Nijerya hükümeti bu sosyal projemize destek vermeye ve bunun ile ilgili gerekli çalışmalarımızı yapabileceğimiz bir bina tahsis etmeye karar verdi. Ayrıca 2018 yılı faaliyetleri kapsamında geçen sene D-8 olarak seçilmiş havalimanları konulu bir niyet mektubu imzaladık. Amacımız yapılacak tüm çalışmalarda kullanabileceğimiz bazı havalimanları belirlemekti. Bu sayede dünyanın çeşitli ülkelerindeki insanları ve şirketleri bir araya toplayabilmeyi, onlara hareket alanları sağlamayı, turizm ve diğer konularda aşama katetmeyi hedefledik. Bir süre sonra dünyada bir havalimanı ağı kurarak tüm çalışmalarımızı bu ağ üzerinden yürütüp geliştirmeyi planlıyoruz."



D-8 üye ülkeleri arasında geçen yıl imzalanan vize anlaşmasının henüz hayata geçmediğini kaydeden Shaari, şunları anlattı:



"Bahsettiğim bu havalimanı ağının kurulması ile bu vize anlaşması da hayata geçecek ve aktif olarak kullanılacaktır. Seçilmiş havalimanı projesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın seçilmesi konusunda bir iyi niyet mektubu imzaladık. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu havalimanı ile D-8 üyesi ülkelerin vatandaşları için fast track (hızlı geçiş) hizmeti sağlanacak. Ayrıca yine bize özel olan ve üye ülke vatandaşlarının kullanabileceği bir VIP salon kurulacak ve burada diğer tüm proje ve aktivitelerin tanıtımı yapılacak.



Bununla birlikte geçen yılki Nijerya ziyaretimde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Abuja havaalanında bu seçilmiş havalimanlarından biri olması konusunda mutabakata vardığımızdan dolayı yine çok mutluyum. Yine Pakistan hükümeti, Karaçi uluslararası havalimanında bu seçilmiş havalimanlarından biri olması konusunda bizimle hemfikir. Bu çalışmamızın tamamen hayata geçmesi ve öngördüğümüz faydalarının sağlanabilmesi için diğer üye ülkelerin de bu yönde kararlar alarak havalimanı tahsis etmesini ve bu ağın bir an önce kurulmasını bekliyoruz."



- D-8 master card veya visa card çıkıyor



D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın D-8 üyesi ülkelerin kendi aralarındaki ticarette yerel para birimini kullanması önerisi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi üzerine Malezyalı bir şirketin D8P Card (payment card) üzerine çalıştığını söyleyen Shaari, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticarette lokal para birimi veya adına takas odası denilen bir yapının kurulmasına dair teklifte bulundu. Bunun üzerine Malezyalı bir şirket tarafından üretilen D8P Card (payment card) adında bir kartın kullanılması teklifi de sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildi. Bu kart ile tüm üye ülkeler kendi aralarında yaptığı ticaret ve diğer her türlü alışverişte yerel para birimleri ile ödeme yapabilme imkanına kavuşacaklar." değerlendirmesinde bulundu.



Yakın zamanda tüm üye ülkelerin merkez bankaları yetkililerinin bir araya gelerek bu çalışmayı tamamlayacaklarını dile getiren Shaari, şunları aktardı:



"Şu andan çok mutluyum ki hemen hemen herkes bu fikri çok beğendi ve benimsedi. Bu kart ile birlikte hazırlanacak uygulama sayesinde bu ödeme şekli tüm üye ülkelerin vatandaşları tarafından her türlü alışveriş ve turistik ziyaretlerde kullanılabilecek ve öğrenilmesi çok basit bir hale getirilecektir. Bir süre sonra bu kart, master card veya visa card gibi olacaktır.



Bununla birlikte geçen sene Malezyalı bir off-shore bankası ile D-8 yaratıcı ekonomi ve finansal merkez adındaki bir merkezi Kuala Lumpur'da kurmak için bir niyet mektubu imzaladık. Bu merkez için şu an uygun bir bina bakıyorlar. Bu merkezde İslami esaslara uygun birçok ticari faaliyetin teknolojik altyapısı oluşturulacak. Bununla birlikte sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmişliğe bir adım daha atmış

olacağız. Sanırım 2019'daki çalışmalarımızın büyük kısmını bu projeler domine edecek. Bununla birlikte 2020-2030 arası projelerimizde altyapı hazırlıkları yapılacak."



- "Türkiye'nin, D-8'e duyduğu güvenden dolayı teşekkür ediyoruz"



Genel Sekreter Shaari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye'ye liderlik yapmadığını, diğer ülkelerde de çok etkili olduğunu vurgulayarak, Erdoğan'ın D-8 üye ülkeleri için büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi.



Shaari, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Tüm bunlar Erdoğan sayesinde oluyor. Bir Malezyalı olarak şunu söylemeliyim ki Erdoğan, Malezya'da çok popüler bir kişi ve yaptıklarından dolayı çok takdir ediyorum. Bu, Erdoğan'ın sadece Türkiye'ye değil, diğer ülkelere yaptığı liderlikten de kaynaklanıyor. Sayın Erdoğan'ın ve Türkiye'nin tüm çalışmalarımızda bize verdiği destekten ve sağladığı katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Erdoğan ve Türkiye, tüm kurum ve kuruluşlarıyla D-8 çalışmalarına destek veriyor.



Erdoğan gerçekten çok güçlü bir vizyona sahip. Mesela yerel para birimlerinin kullanılması fikri kendisine aittir. Biz de bu fikri kullanarak birçok çalışma yapacağız. Ayrıca Türk hükümetine teşekkür etmek istiyorum. Bize çalışmalarımızı daha rahat ve verimli sürdürebileceğimiz yeni bir bina tahsis ettiler. Bu bizim için çok önemli. Bu yapılanlar Türkiye'nin D-8 organizasyonuna duyduğu güvenin ve verdiği önemin bir göstergesidir. Sadece Türk hükümetine değil, Türk halkına da bize duydukları güven ve verdikleri destekler için teşekkür ederim."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla Çay İçip Simit Yedi

Erdoğan'ın Fazıl Say Konserine Katılmasına CHP'den İlk Yorum Geldi

10 Milyon Kişinin Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak

Fanatik Trabzonsporlu Gurbetçi, İkizlerine "Bordo" ve "Mavi" Adını Verdi