Pakistan Yatırım Kurulu Federal Bakanı Chaudhry Salik Hussain, dünya turizm endüstrisinin 2030'da 1,6 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirterek, "D-8 üye ülkelerin bu potansiyelden faydalanması gerekiyor. Ancak bizim ortak bir vize rejimine ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 25'inci kuruluş yılı dolayısıyla İstanbul'da gerçekleştirilen "D-8 Yatırım Forumu" başladı.

D-8 Sekretaryası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) iş birliğinde düzenlenen toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Pakistan Yatırım Kurulu Federal Bakanı Chaudhry Salik Hussain ve D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulqadir Imam'ın yanı sıra D-8 üye ülkelerinin yatırım ajansları ile D-8 ticaret ve sanayi odaları temsilcileri de katıldı.

Forumun açılışında konuşan Hussain, D-8 Teşkilatı sayesinde üyelerin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 4 trilyon dolara yükseldiğini dolayısıyla küresel ticaretten yüzde 5'lik bir pay aldıklarını kaydetti.

Ekonomik ve ticari yatırımların salgın döneminde çok ciddi yara almasına karşın teknolojide alanında devrim niteliğinde gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Hussain, "Son dönemlerdeki teknolojik gelişmeler tüm gidişatı değiştiriyor. Bu gelişmeler herkese güç katacak. Liderler, politika yapıcılar, yatırımcılar, gelir grupları ve halkları etkileyecek ve faydalar sunacak. Teknoloji, kapsayıcı, insan odaklı olmalı. Aynı zamanda teknolojinin ötesini görmek ve olabildiğince fazla kişiye bu gelişmeleri ulaştırmak, yansıtmak önemli. Dolayısıyla D-8 ülkeleri olarak teknolojik gelişmeler konusunda hükümetleri, kurumları hatta aileleri bile desteklemeliyiz." diye konuştu

D-8 üyesi ülke politika yapıcıları ve temsilcileri olarak ortak çıkarları en üst seviyeye çıkarmanın yollarını aradıklarını belirten Hussain, şöyle konuştu:

"İş birliği çerçevesinde doğrudan yabancı yatırım D-8'e çok faydalı olacak. Özel sektörün angajman ve faaliyetlerimizi destekleyecek her türlü ticari girişimi de aynı zamanda hedeflerimizin belirlenmesinde ve ilerlemesinde yardımcı olacaktır. Uluslararası iş dünyası, ülkelerimize ilgi gösteriyor. Üye ülkelerimizin hayata geçirdiği projeler sayesinde yolumuzda güvenle ilerliyoruz. Yatırım stratejileri ve sektörlerin yabancı yatırımlara açılmış olması da bizi çok daha iyi bir noktaya getirmiştir. Tabii yabancı yatırım için hukuki korumanın da sağlanması ve özerk ekonomik bölgelerin oluşturulması rekabetçilik üzerindeki sorunların giderilmesinde faydalı olacaktır."

Hussain, dünyanın küresel ısınma ve gıda krizi gibi felaketlerle yüzleştiğini vurgulayarak nüfusunun yüzde 80'i tarımla uğraşan D-8 ülkelerinin bu anlamda büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

D-8 ülkelerinin akıllı teknoloji, ticari ve zirai projelerle iklim sorunu çözerek gıda güvenliğini teminat altına alabileceğine dikkati çeken Hussain, akılcı çözümlerle halkların yaşam kalitesini destekleyebileceklerini vurguladı.

D-8 ülkelerinin ekonomilerinin bel kemiğinin tarım olduğunun altını çizen Hussain, "D-8 ülkelerinde hayata geçirilen zirai politikalar sonucu tarımda yüzde 6,6'lik, hayvancılıkta ise yüzde 3,3'lük büyüme gerçekleşti. Pakistan adına iş birliği davetimizi yapıyoruz ve ülkelerimize faydalı olmayı dört gözle bekliyoruz. Kalkınmada turizm önemli bir role sahip ve dünya turizm endüstrisinin 2030'da 1,6 trilyona ulaşması bekleniyor. D-8 üye ülkelerinin de bu potansiyelden faydalanması gerekiyor. Ancak bizim ortak bir vize rejimine ihtiyacımız var. Özellikle üye ülkelerimizin iş insanları için bunu yapmalıyız." diye konuştu,

Hussain, Pakistan'ın D-8 teşkilatının öneminin farkında olduğunu bu çerçevede üye ülkelerin güçlerini birleştirerek sürdürülebilir bir sosyoekonomik kalkınma sağlayabileceklerini anlattı.

"D-8'in potansiyeli yüksek ve gelecekte güçlü bir teşkilatı olmaması için de hiçbir sebep yoktur"

D-8 Genel Sekreteri Imam ise D-8 ülkelerinin çeyrek asırda ticaret, tarım, ulaşım, turizm, enerji konularında muazzam bir ilerleme sağlandığını ve bunun da üye ülkelerin ekonomilerine direk yansımaları olduğunu söyledi.

8 üye ülkenin 1997'de 1,2 trilyon olan gayri safi yurt içi hasılasının 2021 yılında rekor seviyelere ulaşarak 4 trilyon doları geçtiğini belirten Imam, "1997 yılında birkaç milyar dolarlık hacmimiz varken artık yüz milyar dolarları aşmış bir seviyedeyiz. Tabii bu ilerleme çok net. Ancak yine de üye ülkeler arasındaki ticari faaliyetlerde hedeflediğimiz seviyelere ulaşamadık. Bunun için ilgili tüm birimlerimiz canla başla çalışıyor. Dolayısıyla üye ülkeler arasındaki ticaret hacmi günbegün daha da iyileşmeye başlıyor. Tercihli ticaret anlaşmaları yıllar sonra hayata geçirilmesine rağmen tüm üye ülkeler tam teşekküllü olarak bundan faydalanmakta. Eğer tercihli ticaret anlaşması tam olarak aktif hale gelirse hiç şüphesiz ki çok daha iyi bir noktaya ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Imam, üye ülkeler arasında sanayi, tarım tekstil ve turizm sektöründe yapılacak iş birliklerinin son derece önemli olduğuna değinerek, bu alanlarda yapılacak karşılıklı yatırımların üye ülkelerine büyük faydalar sağlayacağını belirtti.

Yabancı yatırımın üye ülkelerin büyümesinde önemli, anahtar bir role sahip olduğunu ifade eden Imam, şunları kaydetti:

"Ortak ticareti düşünüyorsak, bunun için ekonomik iş birliğinin olmazsa olmaz olduğunu idrak etmek durumundayız. Tabii bunun için gerekli adımların, ödeme sistemlerinin ve faydalı mekanizmaların da hayata geçirilmesi büyük bir öneme sahiptir. Kapsayıcı bir ekosistem yaratarak halklarımıza finansal ve ekonomik bağımsızlık adına yeni olasılıklar sunabiliriz. Yaratıcı finans merkezleri hayata geçirebilirsek D-8 helal gıda sektöründe de önemli bir yere ulaşabiliriz. Ortak ticaret dengesi, döviz rezervlerimiz üzerinde bulunan baskıyı hafifletmek için olmazsa olmazlardan birisidir."

D-8 coğrafyasının genişlemesi gerektiğini dile getiren Imam, üye ülke sayısının genişlemesi ile beraber uluslararası arenayı hedefleyeceklerini ve ekonomide daha büyük oynayabileceklerini anlattı.

D-8 Genel Sekreteri Imam, sürdürülebilir ekonomik iş birliği için gerekli temelleri atılması, projelerin uygulamaya konulması ve kaynaklarla fonlama imkanı sağlanması gerektiğini vurguladı.

Proje ve programların hayata geçirilmesi için kalkınma bankalarıyla birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Imam, "D-8'in potansiyeli yüksek ve gelecekte güçlü bir teşkilatı olmaması için de hiçbir sebep yoktur. D-8 üye ülkeleri dünyanın en büyük 24 ekonomisi arasında büyük bir potansiyele sahip. En büyük ekonomik güç haline gelmemesi için de hiçbir sebep yok. Mevcut veri ve raporlara baktığımız zaman teşkilatta bir ekonomi devrimin yaşandığı şüphesizdir. ve biz buralara gelebilmek için çok emek harcadık." şeklinde konuştu.