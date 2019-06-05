D-Day'den 75 yıl sonra Batı ittifakı ne durumda?
1 saat önce
Dünya liderleri Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü nedeniyle İngiltere'nin Portsmouth kentinde anma etkinliğinde bir araya gelecek. Dünyada barış ve istikrarın sağlanması için II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Batı ittifakı ne durumda ?
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:38
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