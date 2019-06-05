Son Dakika Haberleri: D-Day'den 75 yıl sonra Batı ittifakı ne durumda?
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D-Day'den 75 yıl sonra Batı ittifakı ne durumda?

1 saat önce

Dünya liderleri Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü nedeniyle İngiltere'nin Portsmouth kentinde anma etkinliğinde bir araya gelecek. Dünyada barış ve istikrarın sağlanması için II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Batı ittifakı ne durumda ?

D-Day'den 75 yıl sonra Batı ittifakı ne durumda?, System.String[]
Dünya liderleri Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü nedeniyle İngiltere'nin Portsmouth kentindeki anma etkinliğinde bir araya geliyor. Dünyada barış ve istikrarın sağlanması için II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Batı ittifakı ne durumda ?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesi Avrupa Birliği'nde deprem etkisi yarattı. Avrupalılar ticari ve savunma konusunda kendilerini zora sokan bir lider ile karşı karşıya.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:38 
Kültür Sanat
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