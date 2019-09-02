D.G. Sivasspor, Barış Yardımcı'yı renklerine kattı
8 saat önce
D.G. Sivasspor, Barış Yardımcı ile 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:55 Kaynak: İHA
D.G. Sivasspor, Barış Yardımcı ile 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren D.G. Sivasspor, Son olarak Bursaspor'da forma giyen defans oyuncusu Barış Yardımcı ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Defansın sağında görev yapan Barış, kariyerinde çıktığı 196 maçta 2 gol atıp, 10 asist yaptı. - SİVAS
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı! Beşiktaş, Okaka'ya transfer teklifinde bulundu! Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm Galatasaray, Radamel Falcao'yu resmen açıkladı!