Son Dakika Haberleri: D.G. Sivasspor, Barış Yardımcı'yı renklerine kattı
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D.G. Sivasspor, Barış Yardımcı'yı renklerine kattı

8 saat önce

D.G. Sivasspor, Barış Yardımcı ile 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya vardı.

D.G. Sivasspor, Barış Yardımcı'yı renklerine kattı, System.String[]

D.G. Sivasspor, Barış Yardımcı ile 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren D.G. Sivasspor, Son olarak Bursaspor'da forma giyen defans oyuncusu Barış Yardımcı ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Defansın sağında görev yapan Barış, kariyerinde çıktığı 196 maçta 2 gol atıp, 10 asist yaptı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Barış Yardımcı, Bursaspor, Sivasspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:55 Kaynak: İHA
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