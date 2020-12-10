D Grubu'nun lideri Eczacıbaşı VitrA

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu birinci etap turnuvasının son gününde Rus ekibi Dinamo Moskova ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-0 mağlup etti ve liderlik koltuğundaki yerini aldı. İstanbul'daki maçlarda 3'te 3 yapan Eczacıbaşı grubun ikinci etabını 2-4 Şubat tarihlerinde, Lokomotiv Kaliningrad'ın ev sahipliğinde Rusya'da oynayacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Dobromir Dobrev (BUL), Stanislava Simic (SRB)

Eczacıbaşı VitrA: Beyza, Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Saliha, Simge (L), Hande, Fatma.

Dinamo Moskova: Shcherban, Enina, Romanova, Pereira, Orlova, Goncharova, Bibina (L), Efimova, Klimets, Babeshina, Pospelova.

Setler: 3-0 (25-18, 25-20, 25-14)

(İHA)