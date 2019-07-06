Son Dakika Haberleri: D'S Damat, Deportivo Alaves'e sponsor oldu
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D'S Damat, Deportivo Alaves'e sponsor oldu

1 saat önce

Türk giyim firması D'S Damat, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Deportivo Alaves'e sponsor oldu.

D'S Damat, Deportivo Alaves'e sponsor oldu, System.String[]
Türk giyim firması D'S Damat, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Deportivo Alaves'e sponsor oldu.
D'S Damat'ın İspanya Pazarlama ve İletişim Direktörü Ivan Paradelo tarafından yapılan açıklamada, Deportivo Alaves ile iki sezonluk sponsorluk anlaşması imzalandığı bildirildi.
Anlaşma kapsamında İspanyol takımının futbolcuları ile teknik kadrosunun seyahatlerinde D'S Damat markalı kıyafetler giyeceği belirtildi. Aynı zamanda Alaves taraflarına özel giyim ürünlerinin eylül ayından itibaren satışa çıkacağı duyuruldu.
D'S Damat iki yıl önce de Alaves'e sponsorluk yapmıştı.
Orka Holding bünyesinde bulunan, 85'ten fazla ülkede 400 satış noktasına sahip D'S Damat'ın spor dünyasında, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Kuzey Makedonya Milli Takımı ile Azerbaycan ve Güney Afrika futbol dernekleri ile de sponsorluk anlaşmaları bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:10 Kaynak: AA
Deportivo Alaves, İspanya, Futbol, Ekonomi
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