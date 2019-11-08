Son Dakika Haberleri: D'S Damat, Deportivo Alaves kapsül koleksiyonunu satışa sundu
Son Dakika Ekonomi D'S Damat, Deportivo Alaves kapsül koleksiyonunu satışa sundu

D'S Damat, Deportivo Alaves kapsül koleksiyonunu satışa sundu

6 saat önce

Orka Holding'in global markası D'S Damat, dünyanın önemli liglerinden biri olan La Liga'nın takımlarından Deportivo Alaves ile yaptığı sponsorluk anlaşması çerçevesinde hazırlanan kapsül koleksiyonu sınırlı sayıda satışa sundu.

D'S Damat, Deportivo Alaves kapsül koleksiyonunu satışa sundu, System.String[]

Orka Holding'in global markası D'S Damat, dünyanın önemli liglerinden biri olan La Liga'nın takımlarından Deportivo Alaves ile yaptığı sponsorluk anlaşması çerçevesinde hazırlanan kapsül koleksiyonu sınırlı sayıda satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, takım kaptanı Fernando Pachecho'nun yanında Victor Laguardia, Lisandro Magallan, Adrian Marin Navarro ve Lucas Perez'in de katıldığı çekimler ile sunulan kıyafetler sezon boyunca Deportivo Alaves oyuncuları tarafından da kullanılacak.

Yalnızca İspanya mağazalarında satışa çıkan koleksiyon hem taraftarlardan hem de basından büyük ilgi gördü.

Dünyanın önde gelen erkek dergilerinden Esquire ve Mens Health'in yanı sıra İspanya'nın en çok okunan spor gazetesi Mundo Deportivo da kapsül koleksiyonu duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Dünya çapında sporu ve sporcuyu destekliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sezon başında yeniden masaya oturduğumuz Deportivo Alaves ile iki senelik yeni bir sözleşme imzaladık ve şimdi de sınırlı sayıda kapsül koleksiyonumuzu sunduk. Koleksiyonun gördüğü ilgiden dolayı gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Deportivo Alaves, Orka Holding, La Liga, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:08 Kaynak: AA
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