D's Damat, "Pop Up" Mağazasını Grand Pera'da Açtı

D'S Damat, "Pop Up" mağazasını Beyoğlu'daki Grand Pera'da açtı.

D'S Damat, "Pop Up" mağazasını Beyoğlu'daki Grand Pera'da açtı.



Orka Holding'den yapılan açıklamaya göre, Holding, Beyoğlu'nun eğlence, moda, alışveriş ve gastronomi merkezi Grand Pera'da D'S Damat Pop Up mağazasını açtı. D'S Damat'ın Grand Pera Pop-Up mağazası, fiyat avantajıyla modanın ve keyifli alışverişin yeni adresi olacak.



Toplam 88 metrekare alanda açılan mağazada, D'S Damat markasının en yeni koleksiyonları müşterilerin beğenisine sunulacak.



Alışveriş ve eğlencenin vazgeçilmez lokasyonu olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde aynı zamanda ilk "Pop Up" mağazasını açan D'S Damat, müşterilerine keyifli ve sürpriz dolu alışveriş deneyimi yaşatacak.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

17 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı, Beyoğlu'nda Yakalandı

İzdivaç Programını, 'Türkiye Şehit Verdi, Siz Burada Oynadınız' Diyerek Terk Eden Damat Adayı İsyan Etti

Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Paranız Çalınabilir

Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi