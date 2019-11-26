Son Dakika Haberleri: D'S Damat'tan "Büyüksün Cuma" kampanyası
Son Dakika Güncel D'S Damat'tan 'Büyüksün Cuma' kampanyası - Son Dakika

D'S Damat'tan "Büyüksün Cuma" kampanyası

6 saat önce

D'S Damad'ın "Büyüksün Cuma" Kampanyası başladı.

D'S Damat'tan

D'S Damad'ın "Büyüksün Cuma" Kampanyası başladı.

D'S Damat'tan yapılan açıklamada, 3 ve üzeri ürün alışverişlerinde net yüzde 60 indirim fırsatının 27-28-29 Kasım 2019 tarihleri arasında mağazalarda ve online shop'ta müşterileri beklediği bildirildi.

Açıklamada, markanın yeni koleksiyonu hakkında bilgiler de verildi. Buna göre, astarsız ve malzemesiz üretilen ceketler sağladıkları hareket kabiliyeti ve hafiflikleri ile şıklığın yanında konforu ön plana çıkarıyor. Astarsız ve yumuşak vatkalı takım elbiseler çizgili, desenli ve baskılı gömlekler ve ince balıkçı trikolar sezonun anahtar parçalarını birbiri ile harmanlıyor.

Lacivert, gri ve siyahın yanında koleksiyonda öne çıkan bordo, mürdüm, portakal kızılı, avcı yeşili, derin haki, bronz tarçın ve badem tonları klasik çizgilerin dışına çıkıyor.

Özellikle ceketlerde ve balıkçı yaka kazak ve trikolarda kendini gösteren capcanlı renkler, hem takım elbiseler hem de sezonun anahtar parçaları kadife pantolon ve gömlekler ile kombinleniyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:44 Kaynak: AA
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