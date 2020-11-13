D'S Damat'tan kasım ayı kampanyası

D'S Damat, kasım sonuna kadar çeşitli indirimlerin geçerli olduğu kampanya hayata geçirdi.

D'S Damat açıklamasına göre, şirket, alışverişseverler için Muhteşem Cuma, Siber Pazartesi ve Öğretmenler Günü'nü içeren kasım ayı boyunca özel fiyatların geçerli olduğu kampanya hazırladı.

Her tarza ve her yaşa uygun D'S Damat ürünlerine, hem mağazalardan hem de arzu edilen lokasyondan görüntülü konuşma eşliğinde stil danışmanlığı hizmeti alarak ulaşmak mümkün olacak.

Şirketin e-ticaret sitesi dsdamat.com'dan alışverişi tercih edenlere hijyenik koşullarda adrese teslimin yanı sıra ayrıcalıklı olarak kargo hizmeti de ücretsiz sağlanıyor.