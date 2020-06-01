D'S Damat ve Damat Tween yeni normale uyumlu tedbirleri ile tüm mağazalarında hizmete hazır - Son Dakika

Korona virüs ile mücadele kapsamında mağazalarını kapalı tutarak salgın dönemine destek veren D'S Damat ve Damat Tween yeni normale uyumlu tedbirleri ile 1 Haziran itibariyle tüm mağazalarında yeniden müşterileriyle buluştu.



Korona virüs salgınının önüne geçebilmek için geçtiğimiz aylarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki AVM'ler ve mağazalar da kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Yakın zamanda açılan AVM'lerden sonra 1 Haziran ile başlayan yeni normal dönemle birlikte de salgınla mücadele kapsamında tüm önlemlerini alarak ve tedbirlere uyarak D'S Damat ve Damat Tween de mağazalarını açtı.



Hijyen ve sağlık önlemleri



2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonu ürünleri ile müşterilerini karşılayarak mağazalarını periyodik olarak dezenfekte ederek ve içeride yalnızca belli sayıda müşteri ağırlayacak olan markalar, girişlerde kendi personeli dahil herkese ateş ölçümü yapacak ve maske takma zorunluluğu getirecek. Ayrıca alınan tedbirler kapsamında mağaza girişlerinde maske ve el dezenfektanı imkanları da sunularak, her kullanımdan önce ve sonra giyinme kabinleri dezenfekte edilecek.



Mağazalarda randevu hizmeti



Daha hijyenik koşullarda alışveriş yapılabilmesi adına randevu hizmeti de vererek kişiye özel alışveriş saatinin belirlenebilmesi için Damat Tween mağazaları için 0850 800 23 03, D'S Damat için de 0850 800 63 23 numaralarından firmalara ulaşabilirsiniz. - İSTANBUL