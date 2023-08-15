D-Smart, Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'a tepki gösterdi - Son Dakika
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D-Smart, Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'a tepki gösterdi

Son Güncelleme: 15.08.2023 22:33

Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına yönelik boykotlara D-Smart da katıldı. Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçının yayıncısı olan D-Smart, maç sırasında 'Veda' filmiyle tepkilere destek verdi.

Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına yönelik boykotlara D-Smart da katıldı. GS maçında "Veda" filmi paylaşıldı.

D-SMART'TAN MAÇ ANINDA PAYLAŞIM

Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus'a tepkiler sürüyor. Bugün oynanan Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçının yayıncısı olan D-Smart ise "Veda" filmiyle bu tepkilere yönelik desteğini gösterdi.

"VEDA FİLMİ GÖSTERİLDİ"

D-Smart, Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yla oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında ekrana gelen alt bantta "Veda'yı minnet ve özlemle izleyeceğiz! Biz buradayız, izindeyiz. Veda, D-Smart GO'da" mesajını paylaştı. Veda filmi, maçın yayınlandığı saatte D-Smart'ın sinema kanalı olan Movie Smart Classic'te gösterildi.

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Galatasaray, Medya, Spor, Son Dakika

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