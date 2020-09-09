'D vitamini eksikliği yaşayan bireylerde Covid-19 daha sık görülüyor' - Son Dakika

'D vitamini eksikliği yaşayan bireylerde Covid-19 daha sık görülüyor'

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. İlker Taşçı, "Yapılan araştırmalarda bilim insanları, geriye dönük olarak bir bölgede kaydedilmiş olan verileri inceleyerek, 20 nano gram mililitrenin altında yani orta düzeyde bir D vitamini eksikliği...

'D vitamini eksikliği yaşayan bireylerde Covid-19 daha sık görülüyor', System.String[]

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. İlker Taşçı, "Yapılan araştırmalarda bilim insanları, geriye dönük olarak bir bölgede kaydedilmiş olan verileri inceleyerek, 20 nano gram mililitrenin altında yani orta düzeyde bir D vitamini eksikliği yaşayan bireylerde Covid-19'un daha sık görüldüğünü ortaya koydu" dedi.

Prof. Dr. İlker Taşçı, pandeminin başından bu yana beslenme, mineral ve bazı vitaminlerin alımıyla Covid-19'a yakalanma riski arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırıldığını söyledi. Yüksek doz C vitamininin hastalığın tedavisinde, yoğun bakımda etkin kullanıldığına yönelik verilerin olduğunu belirten Prof. Dr. Taşçı, "D vitamini eksikliği pandemiden önce birçok hastalıkla bağdaştırılmıştı. O zamanlar D vitamininin 'kemik metabolizmasındaki gerçek yerinin dışında kalp hastalıklarının gelişmesinde veya korunmasında bir rolü var mı, vücuttaki Alzheimer ve unutkanlık gibi hastalıkların gelişmesinde veya korunmasında bir rolü var mı' diye inceliyoruz, incelemeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

'D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE COVİD-19 DAHA SIK GÖRÜLÜYOR'Covid-19 döneminde D vitamininin şiddetli eksik olduğu bölgelerde Covid-19'un yayılımının daha hızlı olduğu yönünde birtakım tahminlerin ortaya atıldığını kaydeden Taşçı, şunları kaydetti: "Yapılan araştırmalarda bilim insanları geriye dönük olarak bir bölgede kaydedilmiş olan verileri inceleyerek, 20 nano gram mililitrenin altında yani orta düzeyde bir D vitamini eksikliği yaşayan bireylerde Covid-19'un daha sık görüldüğünü ortaya koydular. Bu çalışma geçmişe yönelik de olsa 20 nano gram mililitrenin altında veya bir miktar D vitamini eksikliği olan bireylerin yaşadığı bölgelerde koronavirüs enfeksiyonunun sıklığı daha fazladır. Aksine eksikliğin daha az olduğu, D vitamininin kan düzeyinin daha yeterli olduğu bölgelerde de koronavirüs enfeksiyonu sıklığında bir azalma veya daha az bulunma durumu söz konusudur. Örneğin, 'D vitaminimiz düşük, 20 nano gram mililitrenin altında. D vitamini alsak ve bunu yükseltsek koronavirüs enfeksiyonu riskini azaltabilir miyiz?'. Henüz elimizde bunun kanıtı yok. Sadece 'Covid-19 enfeksiyonundan korunmak için D vitaminimizi yükseltelim' yaklaşımı bilimsel olmayabilir. Eğer D vitamini eksikliğinin vücutta problem yarattığı başka problemler varsa, onları düzeltmemiz gerekeceği için kişi D vitamini alabilir."'GÜNEŞ ARACILIĞIYLA D VİTAMİNİ ALINMALI'

Prof. Dr. Taşçı, 20'nin altındaki rakamların D vitamininin düşüklüğünü gösteren rakamlar olduğunu belirterek, "10'un altındaki rakamlar önemli seviyede eksiklik olarak bilinir. Hastanın hiçbir yakınması olmasa bile D vitaminin 10'un altında bulunduğu durumlarda kemiklerin döngü için yeterince D vitamini bulamadığını düşünebiliriz. Vücudunun geri kalan fonksiyonlarının da zorlandığını düşünürüz. Bununla ilişkili kanıtlarımız da tam net değil. Başlangıçta çok önemli veriler elde ettik; ama son yıllarda ortaya çıkan daha hedefe yönelik ve detaylı araştırmalar dışarıdan D vitamini alınmasıyla elde edilen faydaların doğal olarak güneş aracılığıyla D vitaminini yükseltmekten çok iyi olmadığını gösterdi. Böyle veriler de mevcuttur. Kendi başınıza eczaneden veya başka bir yerden D vitamini alıp, her ne kadar bunlar reçetesiz yazılsa da kullanmayın. Mutlaka bir sağlık profesyoneline sorun. D vitamini bizim diğer vitaminlerimiz ve mineraller gibi ihtiyaç duyduğumuz mikro besinlerden bir tanesidir. Bazı sistemlere özgü etkilerini yeni yeni anladığımız için bize cazip geliyor" dedi.

Öğretim Üyesi, Koronavirüs, Kalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'D vitamini eksikliği yaşayan bireylerde Covid-19 daha sık görülüyor' - Son Dakika

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