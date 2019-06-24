Son Dakika Haberleri: D vitamini hücrelerin haberleşmesini sağlar
Son Dakika Ekonomi Haber

D vitamini hücrelerin haberleşmesini sağlar

1 saat önce

Türkiye'de D vitamini eksikliği yaygın olarak görülüyor.

D vitamini hücrelerin haberleşmesini sağlar, System.String[]
Türkiye'de D vitamini eksikliği yaygın olarak görülüyor. Dr. Cevdet Züngün, D vitaminin kemik metobalizmasının yanında çok sayıda hastalıkla ilişkisinin belirlendiğinin altını çizdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:53 
Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Yeneroğlu'ndan İstanbul seçimi sonrası dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin en kaliteli kirazını yetiştiriyorlar, tek şikayetleri para kazanamamak Asırlık ayakkabıcı İnci Deri'nin iflası istendi Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava bugün başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 13:42:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: D vitamini hücrelerin haberleşmesini sağlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]