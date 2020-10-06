D vitamini kronik hastalıklardan koruyor - Son Dakika

D vitamini kronik hastalıklardan koruyor

İskenderun Gelişim Hastanesi Uzman Diyetisyeni Eray Albayrak, D vitamininin kronik hastalıklardan koruduğunu bildirdi.

D vitamini kronik hastalıklardan koruyor, System.String[]

İskenderun Gelişim Hastanesi Uzman Diyetisyeni Eray Albayrak, D vitamininin kronik hastalıklardan koruduğunu bildirdi.

Diyetisyen Eray Albayrak, yaptığı açıklamada, önümüz kış mevsimi ve bu mevsimde eksikliğine veya yetersizliğine sık rastlanan vitaminlerden birinin D vitamini olduğunu belirterek, "Kan 25(OH) D seviyesinin 30-35 ng/ml'den düşük olması yetersizlik sınırları içerisine girmektedir. 20 ng/ml'nin altında olması ise eksiklik göstergesidir. D vitamininin K2 vitamini ile birlikte alınması oldukça önemlidir. K2 vitamini, kandaki kalsiyumun kemiklerde ve dişlerde birikmesini sağlayarak bu dokuların güçlenmesini sağlar. 1920'lerin başlarında raşitizm salgını sırasında keşfedilmesinden bu yana, D vitamininin kalsiyum, fosfor dengesi üzerindeki fizyolojik etkileri kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. D vitamini, vücuttaki kalsiyum dengesinde ve kemik sağlığı ve metabolizmasında önemli rol oynamaktadır. Osteoporozun (kemik erimesi) önlenmesinde D vitaminin düzenli kullanılması oldukça önemlidir" açıklamasında bulundu.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN D VİTAMİNİ ŞART

Pandemi sürecinde D vitamini ve bağışıklık ilişkisine de değinen Uzm. Diyetisyen Eray Albayrak, şöyle devam etti:

"D vitaminini metabolize eden enzimler T hücreleri, B hücreleri, monositler gibi çeşitli bağışıklık hücreleri dahil olmak üzere, birçok hücre tipinde bulunur. Doğuştan gelen bağışıklık hücrelerini desteklemenin yanı sıra, iyi bir bağışıklık sistemini sürdürülebilir kılmakta da D vitamini önemli bir yere sahiptir. D vitamini ve Covid-19 ile ilişkili bilimsel çalışma sonuçlarının karşımıza çıkmaya başladığı şu günlerde, D vitamini seviyesinin yeterli olduğu bireylerde akut solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma ihtimali düşük bulunmuştur. Akut solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek adına, günlük D vitamini kullanımı oldukça güvenli ve ekonomik bir önlem olarak karşımıza çıkıyor. Hastalıklara karşı kalkan görevi üstlenen D vitamini seviyeniz yeterli düzeydeyse, özellikle kış aylarında kolay kolay hastalanmazsınız."

"OBEZİTEYİ DE TETİKLEYEBİLİYOR"

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, D vitamininin kanser gelişimini ve ilerlemesini azaltıcı birçok anti kanser özelliği olduğunu vurgulayan Albayrak, "2019 yılında yapılan bir çalışmada D vitamini takviyesi ile birlikte kansere bağlı ölümlerde yüzde 16'lık bir düşüş saptanmıştır. Aynı zamanda bağışıklık sitemini destekliyor olması, kansere karşı koruyucu olmasında oldukça etkili. Ayrıca birçok deneysel çalışmada, D vitamini takviyesinin Alzheimer hastalığı ile ilişkili biyolojik süreçlere karşı koruyucu olduğunu ve öğrenme-hafıza performansını arttırdığı gösterilmiştir. Yaşlanmayla beraber düşük D vitamini seviyesi bilişsel bozukluk ve demansa neden olabilmektedir. Sinir sisteminin gelişimi ve fonksiyonunda, nörolojik rahatsızlıkların tedavi sürecinde kilit rol oynayan D vitamini seviyenizi, son zamanlarda eğer unutkanlığınız fazla olmaya başladıysa ve öğrenmede güçlük yaşamaya başladıysanız, kontrol ettirmenizde fayda var. D vitaminin kan basıncını dengeleyerek tansiyon probleminden koruyucu etkisi bulunuyor. Bunu paratiroit hormonu ile birlikte gerçekleştiren D vitamini damar sağlığını korumada oldukça büyük öneme sahip. Vücudumuzun pankreas organından salgılanan insülin hormonu seviyesini düzenleyen yine D vitamini. Yapılan çalışmalarda D vitamini seviyesi düşük olan bireylerde insülin direnci gelişme riskinin oldukça yüksek olduğu saptanmıştır. Bozulan glikoz metabolizması D vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor ve diyabete davetiye çıkarıyor olabilir, hatta obeziteyi de tetikleyebiliyor" dedi.

(Ahmet Seher/İHA)

D vitamini kronik hastalıklardan koruyor

Diyetisyen, İskenderun, Raşitizm, Akut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel D vitamini kronik hastalıklardan koruyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Apple'ın iPhone 12'yi tanıtacağı etkinlik 13 Ekim'de yapılacak Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Dünya Sağlık Örgütü müjdeli haberi verdi: Koronavirüs aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir Lionel Messi, takım arkadaşlarını milli maçlara özel jetiyle götürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız         
20:40
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak         
20:27
Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1511 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1511 yeni hasta tespit edildi         
19:30
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi         
18:31
Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı         
18:07
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşine 5 milyon lira boşanma tazminatı ödeyecek Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşine 5 milyon lira boşanma tazminatı ödeyecek         
17:43
Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı         
16:58
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı         
09:33
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 21:00:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: D vitamini kronik hastalıklardan koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei