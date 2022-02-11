Üye Girişi
D020 karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

D020 karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

11.02.2022 12:51
D020 karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi D020 karayolunda kamyon ile otomobilin çarpışması neticende meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi D020 karayolunda kamyon ile otomobilin çarpışması neticende meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Kaynarca D020 karayolu Kışla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinde ilerlemekte olan 54 BE 275 plakalı kamyon ile H.A. idaresindeki 54 TU 036 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.A. yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü bölgede yapılan ilk müdahalesi sonrasında Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

D020 karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
D020 karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
D020 karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
D020 karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
500

Otomobil, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D020 karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:52 Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:58:09. #1.11#
SON DAKİKA: D020 karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement