D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar - Son Dakika

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D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar
6 saat önce
Bilecik Belediye Başkanlığı 2 çalışanı İstanbul'da düzenlenen eğitimle D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
Bilecik Belediye Başkanlığı 2 çalışanı İstanbul'da düzenlenen eğitimle D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazandılar.
İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitim ile D1 Temel Bina Akustiği sertifikasını almaya hak kazanan Mimar İrem Çiçek ve İnşaat Mühendisi Osman Sevindik Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti. D1 Temel Bina Akustiği sertifikası almayı hak kazanan ikiliyi tebrik eden Başkan Şahin, "Kendilerine çalışmalarında ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK
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