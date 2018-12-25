Son Dakika Haberleri: D100'de 3 Araç Birbirine Girdi: 1 Yaralı

D100'de 3 Araç Birbirine Girdi: 1 Yaralı

48 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kavşakta bekleyen kamyonete çarpmamak için yavaşlayan otomobile aynı istikametten gelen bir kamyonet çarptı.

D100'de 3 Araç Birbirine Girdi: 1 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kavşakta bekleyen kamyonete çarpmamak için yavaşlayan otomobile aynı istikametten gelen bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilin çarptığı cip sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikameti Özdilek Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir kamyonet, kavşakta durmak için yavaşlayan Ferit Ş. idaresindeki 54 TD 377 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Ferit Ş. idaresindeki otomobil, yol kenarında aracının Ayhan S. yönetimindeki 41 HU 896 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Ayhan S. yaralanırken, otomobile çarpan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı Ayhan S. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebi ile yol bir süre trafiğe kapalı kalırken araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:52 Kaynak: İHA

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