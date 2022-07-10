Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan 6 araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! D100'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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