Son dakika! D100'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! D100'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı

10.07.2022 09:01

Son dakika habere göre D100'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

D100'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan 6 araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle D100 karayolu Samsun istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! D100'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! D100'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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