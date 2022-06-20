Yangın, saat 13.00 sıralarında D100 Karayolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Yalçın Ağduk idaresindeki 14 BU 983 plakalı kamyonetin motor kısmında yangın çıktı. Araçtan dumanlar geldiğini gören Ağduk, kamyoneti durdurarak aşağı indi. Kısa sürede büyüyen yangın kamyonetin kasasında bulunan ahşap parkelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › D100'de alev alev yanan kamyonet küle döndü - Son Dakika

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