Son Dakika Haberleri: D100'de Devrilen Otomobil Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu

D100'de Devrilen Otomobil Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu

1 saat önce

Yenibosna D-100 karayolu Avcılar istikametinde iki otomobil çarpıştı.

D100'de Devrilen Otomobil Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu, System.String[]


Yenibosna D-100 karayolu Avcılar istikametinde iki otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kazaya karışan otomobillerden birinin yan yatması nedeniyle yoldu uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 10.30 sıralarında Yenibosna D100 karayolu, Avcılar yönünde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EA 6480 plakalı otomobille 33 DHE 05 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EA 6480 plakalı otomobil yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki sürücüler yan yatan aracı iterek kaldırdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik Avcılar yönünde durma noktasına geldi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Tek şeritten verilen trafik yan yatan otomobilin kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

- İtfaiye ekipleri ve vatandaşların aracı düzeltmesi

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:23 Kaynak: DHA

Yenibosna, Avcılar, Güncel
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