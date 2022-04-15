D100'de devrilen tırın dorsesindeki malzemeler yola saçıldı: 1 yaralı - Son Dakika
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D100'de devrilen tırın dorsesindeki malzemeler yola saçıldı: 1 yaralı

15.04.2022 15:46
D100'de devrilen tırın dorsesindeki malzemeler yola saçıldı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Devrilen tırın dorsesindeki malzemeler yola saçılırken, D100 karayolunun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Suluca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan, sürücüsü öğrenilemeyen 76 AG 958 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada tırda bulunan koliler ve çuvallar yola saçılırken, ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen tır, D100 karayolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, trafiği D100 karayolu kenarında bulunan toprak yola yönlendirdi. Ekipler, devrilen tırın ve eşyaların kaldırılması için çalışma başlattı. - KASTAMONU

D100'de devrilen tırın dorsesindeki malzemeler yola saçıldı: 1 yaralı
D100'de devrilen tırın dorsesindeki malzemeler yola saçıldı: 1 yaralı
D100'de devrilen tırın dorsesindeki malzemeler yola saçıldı: 1 yaralı
D100'de devrilen tırın dorsesindeki malzemeler yola saçıldı: 1 yaralı
D100'de devrilen tırın dorsesindeki malzemeler yola saçıldı: 1 yaralı
D100'de devrilen tırın dorsesindeki malzemeler yola saçıldı: 1 yaralı
D100'de devrilen tırın dorsesindeki malzemeler yola saçıldı: 1 yaralı

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Kastamonu, Mercedes, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D100'de devrilen tırın dorsesindeki malzemeler yola saçıldı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: D100'de devrilen tırın dorsesindeki malzemeler yola saçıldı: 1 yaralı - Son Dakika
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