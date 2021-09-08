Son dakika haberi... D100'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D100 Karayolu'nda devrilen tırın sürücüsü, kupa kısmında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D100 Karayolu Tavşancıl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Can Gürdal (38) idaresindeki 41 ACT 695 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada tır sürücüsü kupa kısmında sıkışarak yaşamını yitirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Gürdal'ın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)