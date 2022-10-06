D100'de karşıya geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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D100'de karşıya geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı... O anlar kamerada

06.10.2022 13:22

D100'de karşıya geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı.

D100'de karşıya geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı... O anlar kamerada

Kamyonun çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda kamyonun çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çankırı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametine seyir halinde olan Recep A. idaresindeki 37 KG 762 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Ö.Z. isimli yaşı adama çarptı. Kamyonetin çarpması neticesinde Ö.Z. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ö.Z., hastaneye kaldırıldı.

"Yaşlı amca birden yola atladı"

Kaza anını anlatan kamyon sürücüsü Recep A., "D100 karayolundan ilçe merkezine seyir halindeydim. Çankırı kavşağına yaklaştığım sırada, un fabrikasının olduğu bölgede yaşlı bir amcanın beklediğini fark ettim. Tam yaşlı amcanın olduğu yere 100-150 metre kala yaşlı amca birden yola hareket etti. Ben frene bastım, fakat yüklü kamyon bir anda durmadı. Hatta direksiyonu sola kırarak yaşlı amcaya çarpmamak için her şeyi yaptım. Yaşlı amca bir anda yola fırladı hiçbir şey yapamadım" dedi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Çankırı, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D100'de karşıya geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: D100'de karşıya geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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